La cultura de donar: ¿Cuánto donan realmente los multimillonarios?

¿Qué significa donar?

La acción de donar, que consiste en entregar fondos con fines benéficos, está respaldada por una extensa cultura a nivel mundial. A menudo, las donaciones de grandes sumas de dinero se canalizan hacia instituciones y organizaciones de la sociedad civil. En términos globales, hay varios países líderes en hacer esta práctica parte de su propia cultura. Indonesia encabeza el Índice Mundial de Filantropía de CAF World Giving desde hace varios años consecutivos, destacándose con un impresionante 90% de su población realizando donaciones. Un factor clave es el fuerte arraigo de conceptos religiosos, como el zakat islámico.

Otros países notables por su generosidad incluyen a varias naciones africanas, como Kenia, Gambia y Nigeria, conocidas por su sólida cultura de apoyo comunitario. Myanmar también figura, impulsado por tradiciones budistas como el dana. Además, el Reino Unido y Australia muestran altos índices de donaciones monetarias. Estados Unidos, con su histórica y significativa tradición de filantropía privada, donde las donaciones empresariales públicas son una práctica común, también se encuentra entre los líderes del ranking.

¿Cuánto donan realmente los multimillonarios?

En 2018 Jeff Bezos, fundador de Amazon, uno de los hombres más ricos del mundo donó $160,000 millones de dólares. Una cifra que sin duda a primera vista parece generosa y de alto impacto. Sin embargo, esta cantidad millonaria, era en ese momento tan solo 0.1 % de su riqueza acumulada. Así es, 169 mil millones de dólares, no llegaban a ser ni el 1 % de la fortuna de Bezos en 2018.

Este es solo uno de los muchos ejemplos de una gran paradoja: las grandes promesas de donación de los millonarios contrastan fuertemente con el bajo porcentaje de su fortuna que realmente donan. Si bien una donación de cientos de millones de dólares es nominalmente enorme, representa una porción mínima de la riqueza total de un multimillonario. Según Forbes en 2024, más del 70% de los multimillonarios de Forbes 400 donaron menos del 5% de su fortuna

Excepciones: Caso MacKenzie Scott

Hay pocas excepciones a la regla de la filantropía entre los más ricos. Según estimaciones de Forbes, solo diez de las 400 personas más acaudaladas de Estados Unidos han donado más del 20% de su patrimonio. Este grupo selecto incluye a figuras como Warren Buffett, Bill Gates, MacKenzie Scott, Melinda French Gates, Pierre Omidyar, George Soros, Edythe Broad, Lynn Schusterman, Reed Hastings y Amos Hostetter Jr.

MacKenzie Scott, exesposa de Jeff Bezos, destaca significativamente. Con un patrimonio neto superior a los 35.000 millones de dólares, ha roto el status quo al donar 19.250 millones a más de 2.000 organizaciones sin fines de lucro desde su divorcio. Esto representa un impresionante 79% de las acciones originales de Amazon que recibió en 2019. De hecho, en un solo año reciente, redujo su participación accionaria en un 42%, lo que equivale a 12.600 millones de dólares.

La motivación de su enfoque filantrópico radica en una experiencia personal de juventud: una compañera de cuarto le prestó generosamente $1,000, lo que le permitió continuar sus estudios universitarios.

Su filosofía se centra en la “contribución pacífica y no transaccional”. Confía en que las organizaciones receptoras son las que mejor conocen sus necesidades, por lo que no impone requisitos estrictos a sus donaciones.

Deducción de impuestos

Un factor importante en las donaciones de alto valor, son las donaciones deducibles de impuestos. Estas son una estrategia fiscal clave para contribuyentes con altos ingresos, ya que reducen su base imponible mientras apoyan causas benéficas. Para ser deducibles, las donaciones deben ser a entidades reconocidas por las autoridades fiscales (como Donatarias Autorizadas por el SAT en México o calificadas por el IRS en EE. UU.).

Existen límites porcentuales de deducción basados en los ingresos del donante en la mayoría de las jurisdicciones. Los grandes contribuyentes a menudo planifican estas donaciones a lo largo de varios años para optimizar el beneficio fiscal cuando los montos son muy grandes.

Tanto el IRS como el SAT permiten estas deducciones:

E.U: Permite deducciones de hasta el 60% del Ingreso Bruto Ajustado (AGI), con la opción de trasladar el excedente no deducido a ejercicios futuros

México: Las donaciones a donatarias autorizadas son 100% deducibles del ISR, respetando los límites porcentuales establecidos en función de los ingresos del donante

¿Qué sigue para la filantropía a gran escala?

En la actualidad, cada vez se observa una tendencia futura a la filantropía colectiva que busca maximizar su impacto uniendo esfuerzos.

Coefficient Giving es un gran ejemplo de ello, fue cofundada por Cari Tuna y Dustin Moskovitz (co-fundador de Facebook) y se basa en el altruismo eficaz. Su filosofía es donar a aquellas causas con la mayor probabilidad de generar un impacto significativo por cada dólar invertido. A diferencia de la filantropía tradicional, Coefficient Giving adopta una perspectiva global y se enfoca en la defensa, la investigación y las políticas para generar mayores beneficios estructurales.

A pesar de las paradojas en las grandes donaciones, el futuro de la filantropía millonaria es prometedor. Casos como el de MacKenzie Scott demuestran un enfoque en el impacto real más allá de la deducción fiscal. El auge de tendencias e iniciativas como Coefficient Giving, marcan una tendencia esperanzadora.

La tecnología está impulsando una transformación clave en los hábitos de donación. La manera y los destinatarios de las donaciones se están redefiniendo gracias al creciente uso de los pagos digitales, las plataformas de crowdfunding y la aplicación de la inteligencia artificial en la filantropía. Estas estrategias, buscan que el gran capital evolucione: pasar de ser solo un acto simbólico a convertirse en una herramienta clave y potente para construir un futuro más justo y sostenible.