Taylor Swift y el salto al cine: la nueva era de una artista total

Durante la emisión de De Estreno, Javier Ibarreche y Gaby Cam coincidieron en algo que ya se siente inevitable. Taylor Swift está trazando su ruta hacia el cine. No como estrella invitada ni como cameo complaciente para sus base de fanáticos, sino como directoria, guionista y, como todo aquello que toca, figura de control absoluto sobre su obra. Una autora, en estricto sentido de la palabra.

El detonante de la conversación fue The Life of a Showgirl, el nuevo álbum de la artista, lanzado junto con un evento cinematográfico global que lleva por nombre The Release Party of a Showgirl. El estreno en salas trajo consigo “The Fate of Ophelia”, donde los espectadores presenciaron la proyección del videoclip de ese sencillo, acompañado de material inédito sobre la creación del disco, explicaciones tema por tema y los lyric videos de toda la producción.

“Taylor eligió el cine como su escenario”, comentó Ibarreche, en tanto, Gaby Cam subrayó lo que la mayoría percibe como un cambio de paradigma, ese que parece indicar que Swift no solo es capaz de llenar estadios, sino salas de proyección; las convierte en rituales colectivos, fiestas donde se canta y baila, compartiendo así un furor colectivo por la estadounidense.

El precedente, The Eras Tour Film, la película de conciertos más taquillera de la historia con más de 260 millones de dólares recaudados, fenómeno que redefinió el concepto de “evento cinematográfico”. Lo que antes eran funciones silenciosas pasaron a ser ruidosas celebraciones. Swift trajó de vuelta el cine como experiencia.

Y sin embargo, detrás del espectáculo hay una transición aún más profunda. Dese hace tiempo, Taylor Swift explora la narrativa visual con pasos agigantados, algo poco común entre artistas del pop. Dirigió varios videoclips, entre los que destacan Bejeweled, Fortnight y The Man, y consolidó su mirada con All Too Well: The Short Fil, una pieza que ella misma escribió y dirigió, presentada en festivales como Tribeca y Toronto, y que incluso le valió el premio MTV a “Mejor Dirección”.

La evolución tuvo su punto de quiebre en diciembre de 2022, cuando Serachlight Pictures, estudio detrás de Nomadland y The Shape of Water, anunció oficialmente que Swift debutaría como directora de un largometraje con un guión original escrito por ella misma. Hasta la fecha no se han revelado detalles sobre el reparto, el argumento o la fecha de rodaje, pero el proyecto sigue sobre la mesa y cuenta con el respaldo total del estudio.

En el programa, Gaby Cam lo resumió así: “No sabemos cuándo ni con quién, pero de que Taylor va a dirigir una película, va a hacerlo”. Parece que Cam lleva razón en lo que dice, pues Swift no se mueve por modas, sino por pulsiones narrativas. Su carrera, desde los discos conceptuales hasta sus giras, han sido, en esencia, una construcción cinematográfica: montaje, guion, fotografía y emoción.

Lo de ahora no es un capricho, sino el paso natural de una autora que aprendió a contar historias con acordes y tal parece que ha decidido contarlas también con imágenes.