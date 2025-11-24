FILIAZ lanza ilustrAcción: la apuesta que llevará la ilustración mexicana al escenario internacional

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán inaugura ilustrAcción 2025, una plataforma que nace con una vocación clara: convertir a México en un foco creativo donde artistas, editores, estudiantes y lectores jóvenes dialoguen desde la imagen como lenguaje. La propuesta surge en alianza con la Biblioteca Vasconcelos y la casa editorial Alboroto Ediciones, y representa uno de los movimientos más ambiciosos del país en torno al arte gráfico contemporáneo.

Ocurre, además, en un momento en el que la ilustración vive un auge histórico: los libros-álbum se exportan más, los formatos híbridos proliferan y la lectura visual se vuelve parte esencial de la alfabetización cultural. FILIAZ, consciente de esta transformación, abre un espacio donde creación, industria y lectores se cruzan para ampliar horizontes.

Un encuentro con nombres que definen el rumbo del dibujo narrativo

ilustrAcción reunirá a una constelación de artistas y especialistas cuya obra ha marcado tendencias en ferias del libro y escuelas de arte alrededor del mundo. En la lista figuran Elena Pasoli, directora de la Feria del Libro Infantil de Bolonia; los italianos Iván Canu y Giacomo Benelli, responsables de Mimaster Illustrazione; el catalán Joan Negrescolor; la argentina Paula Fernández; y una sólida representación mexicana encabezada por Alejandro Magallanes, Jorge Alderete, Valeria Gallo, Regina Olivares y Luisa F. Arellano.

Además de charlas y mesas redondas, el programa contempla talleres intensivos para quienes buscan abrirse paso en áreas como la edición independiente, el concepto visual y la narrativa secuencial. El enfoque es claro: ofrecer herramientas prácticas que conecten la obra de los artistas con circuitos editoriales internacionales.

Mariana Alcántara: la poeta de las imágenes que encabeza la muestra

La exposición central del encuentro, Poesía Visual, rinde homenaje a la sensibilidad de Mariana Alcántara, una de las ilustradoras mexicanas más celebradas en la escena global. Su estética, reconocida en certámenes como Sharjah, Chen Bochui y los BRAW Awards, combina lo cotidiano con lo simbólico, y convierte gestos íntimos en metáforas poderosas.

La exhibición ocupará la Biblioteca Vasconcelos hasta el 18 de enero de 2026 y funciona como una puerta a la exploración de un lenguaje que, más que ilustrar, interpreta el mundo desde los detalles.

La visión de FILIAZ: leer también es mirar

Para Mariana Estévez, directora de la FILIAZ, la ilustración es una forma de pensamiento. Un modo de narrar lo que no siempre encuentra palabras. “El arte también se lee”, ha dicho en más de una ocasión, defendiendo la idea de que los libros ilustrados no son solo un complemento visual, sino un territorio creativo en sí mismos. ilustrAcción, en ese sentido, funciona como un puente: une a los artistas con los lectores; a los lectores con la memoria visual; y a la memoria con nuevas preguntas sobre cómo contar lo que nos rodea.

FILIAZ-ILUSTRACIÓN Y ARTE / especial Ampliar

Rumbo a FILIAZ 2026: una segunda etapa con mirada europea

Tras su edición inaugural, ilustrAcción continuará su ruta en marzo de 2026, integrada al programa de FILIAZ 2026, que se realizará del 13 al 22 de marzo en Aztlán Feria de Chapultepec. Allí, la conversación se ampliará con invitados de la Comunidad Europea y México, bajo el eje temático “Lecturas que nos dibujan: crear, leer, acompañar”.

La apuesta es ambiciosa: construir un laboratorio artístico permanente donde las nuevas generaciones puedan formarse, crear redes profesionales y entender la ilustración como una herramienta narrativa al nivel de cualquier texto literario.