“Wicked Por Siempre” llega por fin a cines ¿Tiene escenas post créditos?

Después de que el año pasado la rompiera en taquillas, “Wicked Por Siempre” (Wicked 2) llega a las salas de cine de todo el mundo. La segunda parte de la exitosa adaptación del musical-obra de teatro al mundo del cine, llega para cerrar con broche de oro esta épica historia que fans ya esperan desesperados.

Una segunda parte en dónde la primera dejó miles de preguntas abiertas, especialmente sobre el destino de Elphaba y Glinda interpretadas por las increíbles actrices Cynthia Erivo y Ariana Grande respectivamente.

Wicked Por Siempre retoma la historia justo donde terminó la anterior película: un Oz dividido y más tenso. Será una completa exploración de la ruptura entre ambas amigas, sus decisiones y las consecuencias que transformarán por completo al mundo que hoy conocen.

Según críticos que ya tuvieron la oportunidad de verla, esta secuela llega con mayor intensidad, emoción y lágrimas que la primera parte.

La química entre Cynthia Erivo (Elphaba) y Ariana Grande (Glinda) continúa siendo uno de los puntos más fuertes de la película. Por su parte los números musicales se esperan con mayor nivel, arreglos y visuales impresionantes así como coreografías de doble escala.

Una producción gigantesca

Al igual que su precuela, Wicked 2 fue filmada entre escenarios reales y sets enormes acompañados de los maravillosos efectos especiales que representan el mundo de Oz.

Jon M. Chu director de ambos filmes, prometió desde un inicio una historia contada a través de dos partes para tratarlas con la justicia que se merecen sin apresurar ni perder detalles.

El final que los fans estaban esperando

Los lectores del libro de Gregory Maguire y los fans del musical de Broadway saben que el final de Wicked siempre ha sido uno de los más comentados. La película respeta ese espíritu, pero también ofrece giros y pequeños ajustes cinematográficos que harán que tanto los fanáticos como quienes apenas descubrieron la historia salgan del cine con el corazón estrujado.

¿Cuenta con escenas postcréditos?

Tristemente no, al ser una conclusión de la historia, no pretende continuarla (aunque de por si la primera entrega tampoco incluyera alguna escena extra).

Wicked Por Siempre ya está disponible en cines de México y Latinoamérica en funciones tradicionales, subtituladas, dobladas, 3D, 4DX así como en formatos premium IMAX y Dolby Cinema.

Con su estreno, cierra uno de los proyectos más ambiciosos de Hollywood en los últimos años y marca un momento importante en el cine musical contemporáneo.