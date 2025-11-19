Todo lo que necesitas saber para ver The Game Awards 2025: nominados, fecha, transmisión, novedades y por qué vale la pena
Con la novedad que ya contamos con los nominados para este año de la premiación más grande en temas de videojuegos, a partir de ahora, ¡ya puedes votar por tus favoritos!
La ceremonia-premiación más importante del mundo de los videojuegos, “The Game Awards 2025″ se prepara para celebrarse el jueves 11 de diciembre de 2025, según ya confirmaron los organizadores.
Este año el evento se llevará a cabo en el Peacock Theater, ubicado en Los Ángeles, California. Y a partir de ya, tenemos disponibles los nominados por cada categoría y ya puedes votar a través de este link.
¿Cómo y a qué hora verlo desde México?
Para los gamers mexicanos habrán varias formas de seguir la ceremonia en vivo:
- Amazon Prime Video: por primera vez en la historia de los Game Awards, la gala también se transmitirá en vivo en Prime Video sin costo extra para miembros Prime.
- Además de las ya tradicionales Twitch y YouTube donde se podrán ver de forma gratuita
La ceremonia dará inicio alrededor de las 7:00 P.M. hora CDMX.
Pero, ¿quiénes son los nominados de este año?
Juego del Año
- “Clair Obscur: Expedition 33”
- “Death Stranding 2: On the Beach”
- “Donkey Kong Bananza”
- “Hades II”
- “Hollow Knight: Silksong”
- “Kingdom Come: Deliverance II”
Mejor Dirección de Juego
- “Clair Obscur: Expedition 33”
- “Death Stranding 2: On the Beach”
- “Ghost of Yōtei”
- “Hades II”
- “Split Fiction”
Mejor Narrativa
- “Clair Obscur: Expedition 33”
- “Death Stranding 2: On the Beach”
- “Ghost of Yōtei”
- “Kingdom Come: Deliverance II”
- “Silent Hill F”
Mejor Dirección de Arte
- “Clair Obscur: Expedition 33”
- “Death Stranding 2: On the Beach”
- “Ghost of Yōtei”
- “Hades II”
- “Hollow Knight: Silksong”
Mejor Banda Sonora y Música
- Christopher Larkin - “Hollow Knight: Silksong”
- Darren Korb - “Hades II”
- Lorien Testard - “Clair Obscur: Expedition 33”
- Toma Otowa - “Ghost of Yōtei”
- Woodkid y Ludvig Forssell - “Death Stranding 2: On the Beach”
Mejor Diseño de Sonido
- “Battlefield 6”
- “Clair Obscur: Expedition 33”
- “Death Stranding 2: On the Beach”
- Ghost of Yōtei”
- “Silent Hill F”
Mejor Interpretación
- Ben Starr - “Clair Obscur: Expedition 33”
- Charlie Cox - “Clair Obscur: Expedition 33”
- Erika Ishii - “Ghost of Yōtei”
- Jennifer English - “Clair Obscur: Expedition 33”
- Konatsu Kato - “Silent Hill F”
- Troy Baker - “Indiana Jones and the Great Circle”
Innovación en Accesibilidad
- “Assassin’s Creed: Shadows”
- “Atomfall”
- “Doom: The Dark Ages”
- “EA Sports FC 26”
- “South of Midnight”
Juegos por el Impacto
- “Consume Me”
- “Despelote”
- “Lost Records: Bloom & Rage”
- “South of Midnight”
- “Wanderstop”
Mejor Juego en Curso
- “Final Fantasy XIV”
- “Fortnite”
- “Helldivers 2”
- “Marvel Rivals”
- “No Man’s Sky”
Mejor Apoyo a la Comunidad
- “Baldur’s Gate 3”
- “Final Fantasy XIV”
- “Fortnite”
- “Helldivers 2”
- “No Man’s Sky”
Mejor Juego Independiente
- “Absolum”
- “Ball x Pit”
- “Blue Prince”
- “Clair Obscur: Expedition 33”
- “Hades II”
- “Hollow Knight: Silksong”
Mejor Debut de Juego Independiente
- “Blue Prince”
- “Clair Obscur: Expedition 33”
- “Despelote”
- “Dispatch”
- “Megabonk”
Mejor Juego para Móviles
- “Destiny: Rising”
- “Persona 5: The Phantom X”
- “Sonic Rumble”
- “Umamusume: Pretty Derby”
- “Wuthering Waves”
Mejor Juego de Realidad Virtual/Realidad Aumentada
- “Alien: Rogue Incursion”
- “Arken Age”
- “Ghost Town”
- “Marvel’s Deadpool VR”
- “The Midnight Walk”
Mejor Juego de Acción
- “Battlefield 6”
- “Doom: The Dark Ages”
- “Hades II”
- “Ninja Gaiden 4”
- “Shinobi: Art of Vengeance”
Mejor Acción/Aventura
- “Death Stranding 2: On the Beach”
- “Ghost of Yōtei”
- “Hollow Knight: Silksong”
- “Indiana Jones and the Great Circle”
- “Split Fiction”
Mejor RPG (Juego de Rol)
- “Avowed”
- “Clair Obscur: Expedition 33”
- “Kingdom Come: Deliverance II”
- “Monster Hunter Wilds”
- “The Outer Worlds 2”
Mejor Combate
- “2XKO”
- “Capcom Fighting Collection 2”
- “Fatal Fury: City of Wolves”
- “Mortal Kombat: Legacy Kollection”
- “Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage”
Mejor Juego Familiar
- “Donkey Kong Bananza”
- “Lego Party!”
- “Lego Voyagers”
- “Mario Kart World”
- “Sonic Racing: Crossworlds”
- “Split Fiction”
Mejor Sim/Estrategia
- “Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles”
- “Jurassic World Evolution 3”
- “Sid Meier’s Civilization VII”
- “Tempest Rising”
- “The Alters”
- “Two Point Museum”
Mejor Juego Deportativo/Carreras
- “EA Sports FC 26”
- “F1 25”
- “Mario Kart World”
- “Rematch”
- “Sonic Racing: Crossworlds”
Mejor Juego Multijugador
- “Arc Raiders”
- “Battlefield 6”
- “Elden Ring Nightreign”
- “Peak”
- “Split Fiction”
Mejor Adaptación
- “A Minecraft Movie”
- “Devil May Cry”
- “Splinter Cell: Deathwatch”
- “The Last of Us: Season 2”
- “Until Dawn”
Juego más Anticipado
- “007 First Light”
- “Grand Theft Auto VI”
- “Marvel’s Wolverine”
- “Resident Evil Requiem”
- “The Witcher IV”
Creador de Contenido del Año
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCr1TiKaL
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Mejor Juego de eSports
- “Counter-Strike 2”
- “Dota 2”
- “League of Legends”
- “Mobile Legends: Bang Bang”
- “Valorant”
Mejor Atleta de eSports
- Brawk - Brock Somerhalder
- Chovy - Jeong Ji-Hoon
- f0rsakeN - Jason Susanto
- Kakeru - Kakeru Watanabe
- MenaRD - Saul Leonardo
- Zyw0o - Mathieu Herbaut
Mejor Equipo de eSports
- Gen.G - League of Legends
- NRG - Valorant
- Team Falcons - Dota 2
- Team Liquid PH - Mobile Legends: Bang Bang
- Team Vitality: Counter-Strike 2
Así que ya sabes, no te olvides de votar por tus favoritos a través de este link. y mantente atento a la fecha ya establecida para que puedas vivir la ceremonia de estos Game Awards 2025.