Pronóstico clima Ciudad de México: Jueves 20 de noviembre

Mañana estará marcado por el ambiente gélido al amanecer, con la activación de una Alerta Amarilla en el sur de la Ciudad de México. El ambiente se tornará cálido después del mediodía, aunque el Frente Frío Número 15 sigue impulsando heladas extremas y vientos muy fuertes en el norte del país.

Temperaturas y riesgo de precipitación

La Ciudad de México comenzará la jornada con un ambiente frío a muy frío, especialmente en las zonas altas, y cielos parcialmente nublados.

Mínimas: La temperatura mínima en la capital se ubicará entre 8 y 10 °C

Alerta amarilla: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó una alerta por temperaturas de 4 a 6 °C para la madrugada y mañana (00:00 a 08:00 horas) en las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan

para la madrugada y mañana (00:00 a 08:00 horas) en las alcaldías de Máximas: El ambiente se tornará caluroso después del mediodía, con temperaturas máximas esperadas entre 25 y 27 °C

Lluvias y fenómenos: Se prevé cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia .

. Viento: El viento será del este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas menores a 35 km/h

Alerta en EDOMEX: Para Toluca, se pronostica una mínima muy fría de 2 a 4 °C y una máxima de 22 a 24 °C. El Estado de México está bajo alerta general por heladas gélidas en sus zonas altas

¿Qué ocurre a nivel nacional?

La inestabilidad a nivel nacional se debe al desplazamiento del Frente Frío No. 15, que impulsa un descenso notable de temperaturas y condiciones de nevada en el noroeste.

La masa de aire frío provoca mínimas de -10 a -5 °C con heladas en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. También se esperan temperaturas de -5 a 0 °C en zonas montañosas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla.

Se esperan condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Se prevén rachas de viento intensas en el norte, que podrían alcanzar 80 a 90 km/h en Chihuahua y Durango, incrementando el riesgo de tolvaneras y caída de estructuras ligeras.

Se pronostican lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en varios estados, incluyendo Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Recomendaciones de vestimenta y prevención

Dadas las bajas temperaturas matutinas extremas, especialmente por la Alerta Amarilla en el sur de la CDMX, se recomienda tomar las siguientes precauciones: