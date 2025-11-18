¡Pasen el Zelda y el Link! Revelan primeras imágenes de la película live-action de “The Legend of Zelda” él clásico de Nintendo

Ampliar

Estas imágenes fueron publicadas y difundidas inicialmente en la aplicación Nintendo Today y posteriormente en las redes sociales de Nintendo, las cuales fueron suficiente para conocer a detalle los actores que interpretarán a los dos icónicos personajes de la saga, Benjamin Evan Ainsworth como Link y Bo Bragason como la princesa Zelda, bajo la dirección de Wes Ball.

¡Como en el videojuego!

Link se aprecia con su típico atuendo que ya le reconocemos a simple vista: una túnica verde corta sobre una camisa de manga larga, guantes y su melena rubia.

Zelda, por su parte, se le un vestuario con la ligereza posible que le permita movimientos más fáciles así como un carcaj lleno de flechas. Ambos muestran un look que respeta lo que ya conocemos del juego al mismo tiempo que resulta creíble en imagen real.

This is Miyamoto. Filming is underway for the live-action film of The Legend of Zelda in a lush, natural setting, with Bo Bragason-san who will play Zelda and Benjamin Evan Ainsworth-san who will play Link (1/2). pic.twitter.com/fbadNgaDqY — 任天堂株式会社 (@Nintendo) November 17, 2025

Diversos fans han comentado que las fotos les transmiten una estética de fantasía que de por sí evoca la saga junto a toques realistas que tampoco le hacen caer en lo caricaturesco.

El rodaje sigue en marcha y se está realizando en bosques y praderas hermosos de Nueva Zelanda, ¡los parajes que le darán vida a Hyrule, son los mismos donde se realizó la trilogía del Señor de los Anillos!

Por último, la película ya tiene fecha de estreno anunciada y será para el 7 mayo de 2027, y llega justo cuando Nintendo está en racha con su entrada triunfal al mundo del cine tras títulos recientes.