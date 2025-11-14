Pronóstico clima Ciudad de México: sábado 15 de noviembre

¿Cuál será el clima mañana sábado 15 de noviembre en la CDMX?

La masa de aire frío continúa persistente impulsada por el frente frío No. 14, garantiza otra mañana de frío intenso en la capital con temperaturas extremas al amanecer y riesgo de heladas, pero con un ambiente seco y cálido hacia la tarde. El gobierno de la ciudad ha lanzado de nuevo una doble alerta (naranja y amarilla) por las bajas temperaturas que se esperan, especialmente en las zonas del sur y poniente de la capital chilanga.

¿En qué alcaldías hay doble alerta?

Se pronostica un ambiente frío con posibilidad de condiciones muy frías y heladas en zonas altas del Valle de México. Ante esto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja en cinco alcaldías (Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan) por temperaturas de 1 a 3 °C desde el primer minuto del sábado hasta las 08:00 horas.

Adicionalmente, se activó la alerta amarilla en Gustavo A. Madero (GAM), Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se prevén temperaturas de 4 a 6 °C durante la madrugada y hasta las 08:00 horas. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé una temperatura máxima estimada en la Ciudad de México de 24 a 26 °C. Se espera cielo despejado a medio nublado sin lluvias en la ciudad y el Estado de México. El viento será de componente norte de 5 a 10 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 25 km/h.

¿Qué ocurre a nivel nacional?

El Frente Frío No. 14 continuará su desplazamiento por el país, manteniendo condiciones invernales en el centro y norte, mientras intensifica las lluvias en el sureste.

El sistema frontal continuará recorriendo gran parte del país, interactuando con una circulación ciclónica y las corrientes en chorro polar y subtropical. Esto ocasionará lluvias fuertes, vientos y más frío en varios estados. La inestabilidad es notable en la Península de Yucatán, donde Quintana Roo activó una alerta por las intensas precipitaciones que se van a registrar en la región.

Frentes fríos restantes en 2025

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para lo que resta de 2025 aún se esperan 13 frentes fríos.

Estos sistemas se distribuirán con un pronóstico de 6 frentes en noviembre y 7 en diciembre. La temporada de frentes fríos se extenderá hasta mayo de 2026, con un total de 48 sistemas frontales previstos para el ciclo actual.

Recomendaciones de vestimenta y prevención

Ante el contraste de una madrugada gélida y una tarde cálida, es esencial tomar precauciones para evitar enfermedades respiratorias y los efectos de las heladas: