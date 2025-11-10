;

LA CORNETA - TOP 10: Arruina tu Sex Tape con una frase

En ese momento que quieres preservar la magia del dormitorio, pero te gana la emoción y se pierde la magia. La Corneta hoy te trae las 10 frases que te arruinan tu sex tape

Miguel G. Aragón Moreno

Desde andar preguntando por politica hasta andar dando indicaciones del zoom y la luz. La Corneta te trae el top 10 frases que pueden arruinar tu sextape, y en lugar de película acabar siendo media historia de Instagram.

Top10 #Arruina Tu Sex Tape Con Una Frase

07:18

