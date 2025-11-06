Pronóstico clima Ciudad de México: jueves 6 de noviembre

El pronóstico del clima para hoy jueves 6 de noviembre de 2025 continuará bajo la influencia de la masa de aire frío, provocando otro amanecer gélido en la capital. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en seis alcaldías. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, mientras que el Frente Frío No. 13 continúa en el país.

¿Cuál será el clima de este jueves 6 de noviembre en CDMX?

La jornada comenzará con un ambiente muy frío en las zonas altas y se mantendrá fresco el resto del día. El periodo de mayor riesgo por frío es de 00:00 a 08:00 horas.

Alerta amarilla: Se activó la alerta amarilla en seis alcaldías por temperaturas de 4 a 6º C esperadas en la madrugada y mañana del jueves. Estas alcaldías son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco

esperadas en la madrugada y mañana del jueves. Estas alcaldías son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco Lluvias y fenómenos: La Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que la probabilidad de lluvia se mantiene baja, por lo que no se esperan precipitaciones en el Valle de México, aunque la humedad es moderada. No obstante, no se descartan heladas ligeras en zonas altas como el Ajusco y Cuajimalpa

en el Valle de México, aunque la humedad es moderada. No obstante, no se descartan en zonas altas como el Ajusco y Cuajimalpa Mínimas y máximas: Luego del amanecer congelado (4 a 6 °C en zonas altas), las temperaturas se recuperarán a un rango templado, con máximas que rondarán los 22 a 24 °C en la zona urbana.

¿Qué ocurre a nivel nacional?

La inestabilidad nacional está marcada por la entrada del Frente Frío No. 13 y el remanente de la masa de aire polar anterior, manteniendo las heladas en el norte y la inestabilidad en el sureste.

El Frente Frío No. 13 ingresará al país este jueves por la región noroeste, lo que intensificará las heladas y las bajas temperaturas en los próximos días. Mientras tanto, la masa de aire polar remanente del Frente Frío No. 12 sigue generando mínimas de -10 a -5 °C en sierras de Chihuahua y Durango. Por otro lado se esperan mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

El remanente del Frente Frío No. 12 y la onda tropical No. 40 ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en Quintana Roo y el resto de la Península de Yucatán. Se esperan lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Recomendaciones de vestimenta y prevención

Las autoridades de Protección Civil han emitido una serie de recomendaciones esenciales ante la activación de la Alerta Amarilla por frío extremo.