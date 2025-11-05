Suspenden servicio del aerotrén del AICM

Por razones de mantenimiento y remodelación, nuevamente se suspende el servicio de aerotrén del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a partir de este 5 de noviembre.

Se prevé que el servicio se reanude el 13 de noviembre en su horario habitual de 5:00 a.m a 23:00 p.m. El AICM comunicó que se podrá trasladar entre terminales en los autobuses que se encuentran en las puertas 7 de la T1 y 4 de la T2.

Ampliar

¿Qué es el aerotrén?

El aerotrén es un transportador para pasajeros propulsado por cable que opera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El transportador automático de personas de 3 kilómetros proporciona un enlace entre la Terminal 1 y la Terminal 2.

Inaugurado en el 2007, fue parte de la gran ampliación del aeropuerto, el cual es el más transitado de América Latina. El enlace está destinado únicamente a la transferencia de pasajeros en conexión entre vuelos, el servicio, no tiene ningún costo adicional, lo único requerido es mostrar el pasaje de abordar.

Ampliar

El tren está compuesto por cuatro coches, cada uno con una capacidad para 26 pasajeros, haciendo un total de 104 personas por tren. Se incluyó una opción para alargar el tren original de cuatro a seis vagones, proporcionando un aumento a 800 transeúntes por hora.

El aeropuerto se encuentra en remodelaciones para la próxima copa del mundo y se encuentra celebrando 97 años en operación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:Uber no tiene permiso para operar en aeropuertos del país, aclara SICT