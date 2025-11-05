Cómo registrarse al programa ‘Ciudad que Cuida a Quien Cuida’ y recibir 2000 pesos al mes

El programa ‘Ciudad que Cuida a Quien Cuida’ busca visibilizar y remunerar la labor esencial de las personas (principalmente mujeres) que dedican su tiempo al cuidado de familiares, con el objetivo de reducir la carga que históricamente ha recaído en ellas. Es por eso que ha abierto su convocatoria para que todas aquellas personas que tengan a su cargo el cuidado, puedan recibir un apoyo económico de 2000 pesos, te contamos cómo registrarte en este programa.

Programa de cuidados de adultos mayores / Barcin Ampliar

¿Cuáles son los requisitos para recibir los 2000 pesos al mes?

Los requisitos para ingresar al programa ‘Ciudad que Cuida a Quien Cuida’ son:

Personas de 18 a 56 años

Tener a su cuidado una o más personas con alta dependencia

Mujeres o personas que no estén afiliadas a otros programas sociales

Entre los documentos que deberás presentar son:

Identificación oficial con fotografía.

Comprobante de domicilio.

Clave única del registro de población, CURP (solo en caso de no ser visible en la identificación oficial).

Llenar debidamente solicitud de ingreso al programa. La solicitud será proporcionada por la unidad responsable de la incorporación de personas beneficiarias.

Adicional a lo anterior, se necesita:

Identificación oficial de la persona con muy alta necesidad de cuidados que esté a su cargo.

Certificado médico de Discapacidad expedido por una instancia de salud pública en donde se determine el diagnóstico médico de la persona a su cuidado, a través de Certificado Médico de Discapacidad, Constancia de Discapacidad y Funcionalidad y/o Certificado Médico General

¿A partir de cuándo se podrán registrar al programa ‘Ciudad que Cuida a Quien Cuida’?

Hasta el momento, la convocatoria al programa ‘Ciudad que Cuida a quien Cuida’ no tiene fecha oficial de inicio, sin embargo, las autoridades correspondientes han mencionado que en las próximas semanas, estarán dando información oficial sobre su apertura y fechas clave.

Por lo que si quieres ser de las primeras personas en enterarte de dicho apoyo, te recomendamos seguir sus redes sociales oficiales para no caer en páginas falsas.

