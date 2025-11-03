Travis Barker y farmacéutica mexicana confirman alianza: ¿Blink-182 en CDMX este 2025?

Un anuncio explosivo ha sacudido las redes sociales y el mundo de la música. Travis Barker, baterista de la icónica banda Blink-182 y esposo de Kourtney Kardashian, ha formalizado una inesperada alianza estratégica con Farmacias Similares, detonando la especulación más grande del año en festivales: ¿será esta la pista definitiva para ver a la banda de punk-rock en el Simi Fest 2025?

Travis Barker x Farmacias Similares / Scott Dudelson Ampliar

La alianza ‘SimiBarker’: De un peluche a 9,500 tiendas en México

El músico y el personaje mexicano más emblemático del descuento han unido fuerzas oficialmente. A través de un comunicado conjunto en redes sociales, se anunció que “¡Grandes noticias! Barker Wellness x Farmacias Similares, ahora en las 9,500 tiendas en todo México”.

Este “SimiBarker” (como ya lo bautizaron los fans) va mucho más allá de un simple lanzamiento comercial.

La conexión entre Travis Barker y el Dr. Simi no es nueva. Durante una presentación de Blink-182 en México, el baterista recibió el ya famoso peluche personalizado. Aunque el Dr. Simi terminó en venta en su sitio web (generando algunas críticas), el vínculo mediático y cultural se mantuvo.

Ahora, con la alianza confirmada, el tiempo y el lugar se alinean perfectamente para la especulación.

@barkerwellness Dr. Simi on drums means one thing… Barker Wellness just dropped in 9,500 Farmacia Similares stores across Mexico 🇲🇽💥💚 @Travis Barker BBarkerWellnessFFarmaciasSimilaresDDrSimiMMexicoLaunchVVeganWellnessBBienestarTTravisBarkerWWellnessForEveryoneEl Dr. Simi en la batería solo puede significar una cosa… Barker Wellness acaba de llegar a 9,500 tiendas Farmacias Similares en todo México 🇲🇽💥💚 ♬ original sound - Barker Wellness Co

El Simi Fest 2025: Fecha y Cartel

El Simi Fest 2025 ya tiene fecha y sede. Está programado para el 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Aunque el cartel ya incluye nombres relevantes como Empire of the Sun, Leon Bridges y Caloncho, la posibilidad de un headliner del calibre de Blink-182 pondría al evento en el radar mundial. Los usuarios lo han dicho claro en los comentarios: “Que no nos sorprenda si en una de esas el Simi Fest baja a Blink”.

Simifest 2025 Ampliar

¿Confirmado? El estatus real de Blink-182 en el Simi Fest

A pesar de que todos los ingredientes están sobre la mesa una alianza millonaria, un festival en puerta en la CDMX y un historial con el Dr. Simi, es crucial recalcar que NO existe una confirmación oficial por parte de Travis Barker o Farmacias Similares.

Por el momento, la participación de Blink-182 permanece en el terreno del rumor. No obstante, las autoridades y el público mantienen la expectativa, esperando que esta “pista” se convierta en el anuncio musical más impactante de finales de 2025.