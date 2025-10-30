Hoy No Circula CDMX y EDOMEX: ¿Qué autos no circulan este jueves 30 de octubre?

Este jueves 30 de octubre de 2025, el programa Hoy No Circula operará con normalidad en la Zona Metropolitana del Valle de México. Para evitar multas, los conductores deben revisar si su auto puede circular.

Este programa de restricción vehicular cambia diariamente y determina qué automóviles no pueden circular según su holograma, color de engomado y el último dígito de su placa.

¿Qué autos no circulan este jueves 30 de octubre?

La prohibición de circulación aplica a los vehículos de uso particular con las siguientes características:

Color de engomado: Verde

Terminación de placa: 1 y 2

Hologramas afectados: 1 y 2

Horario y cobertura

El Hoy No Circula tiene el mismo horario todos los días: arranca a las 5:00 horas y termina a las 22:00 horas (10:00 de la noche).

CDMX: La medida se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Edomex: Aplica en 18 de los 125 municipios del Estado de México, que son los municipios conurbados a la capital

¿Qué autos quedan libres?

Ciertos vehículos están exentos de la aplicación de la medida y pueden circular todos los días de la semana:

Automóviles con hologramas 00 y 0

Vehículos eléctricos e híbridos

Coches adaptados para personas con discapacidad, siempre que tengan las placas y credencial correspondientes

Vehículos de emergencia, seguridad pública o servicios urbanos

Transporte escolar o de carga con la autorización pertinente

Automóviles foráneos con pase turístico vigente

Vehículos que trasladen a personas en tratamiento médico, con el comprobante necesario

Consulta y sanciones

Para saber cuando no circula tu coche puedes usar el portal oficial de la Ciudad de México: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/. Ahí solo tienes que ingresar el holograma y el último dígito de la placa. Incumplir con el programa resultará en severas sanciones.