El pronóstico del clima para mañana martes 28 de octubre de 2025 indica una jornada de contrastes en el Valle de México, definida por una significativa amplitud térmica y la ausencia de lluvia.

¿Cuál será el clima del martes 28 de octubre de 2025?

La Ciudad de México comenzará la jornada con cielo despejado y un ambiente fresco a frío, recuperándose rápidamente hacia el mediodía.

Mínimas: La temperatura mínima rondará los 12 °C en las zonas urbanas de la capital. Las zonas serranas de la periferia, incluyendo el Estado de México, registran temperaturas de 0 a 5 °C durante la madrugada, lo que exige máxima precaución

Máximas: La temperatura máxima se elevará hasta los 27 °C durante la mayor parte del día, ofreciendo un ambiente soleado y cálido

Viento: Se pronostica viento de dirección Norte con velocidades que oscilarán entre 14 y 37 km/h durante la mayor parte del día, con ráfagas más intensas por la tarde

Lluvias y fenómenos: El pronóstico para la Ciudad de México es de un día completamente seco, con 0% de probabilidad de lluvia. No obstante, el Estado de México sí tendrá chubascos dispersos (5 a 25 mm)

¿Qué ocurre a nivel nacional?

La estabilidad en la capital contrasta con la intensidad que el Frente Frío No. 11 (FF11) está generando en otras regiones, impulsando lluvias fuertes y vientos peligrosos.

El FF11 ingresa por el noroeste, y su masa de aire seco provoca el descenso térmico en gran parte del país, con mínimas de 0 a 5 °C en sierras del centro y norte, incluyendo el Estado de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.

El sur del país enfrenta el mayor riesgo hídrico, con pronóstico de lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Chiapas y lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Michoacán y Guerrero.

Los vientos más peligrosos se registrarán en el noreste. Se esperan rachas de 65 a 80 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se mantiene la alerta de que estos vientos alcanzarán los 100 km/h el miércoles en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Recomendaciones de vestimenta y prevención

Dada la fuerte oscilación térmica y los vientos del Norte, se recomienda enfáticamente la vestimenta por capas para gestionar los cambios de temperatura y evitar enfermedades respiratorias: