Alcaldesa de Acapulco afirma que “el pueblo” le regaló un collar de 227 mil pesos

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, ha generado controversia tras ser captada usando un collar Van Cleef & Arpels, modelo Vintage Alhambra, valudado en aproximadamente 227 mil pesos mexicanos. La pieza, reconocida por su exclusividad y alto costo, fue mostrada en una publicación en redes sociales, lo que desató una ola de críticas.

Ante la polémica, López Rodríguez afirmó que el collar le fue obsequiado por “el pueblo”. Sin embargo, desde la difusión de la imagen, no ha vuelto a usar la prenda en público. La situación fue interpretada por usuarios de redes sociales como una muestra de desconexión con las necesidades de la población, especialmente en un contexto donde Acapulco enfrenta desafíos significativos en áreas como seguridad y servicios públicos.

La alcaldesa, militante de Morena, asumió el cargo en octubre de 2021, y fue reelecta en 2024. Su administración ha estado bajo escrutinio debido a las acusaciones de desvío de recursos destinados a la reconstrucción tras el paso del huracán Otis. Además, en 2020, durante su tiempo como diputada, fue señalada por afirmar haber pagado un soborno de 20 mil pesos a un ministerio publico, declaración que luego aclaró como una “mala interpretación”.

La combinación de lujo personal y acusaciones de corrupción ha alimentado el debate sobre la ética y responsabilidad de los servidores públicos en México. La situación de Abelina refleja las tensiones entre la vida pública y la exposición mediática de los funcionarios.