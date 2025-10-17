Azcapotzalco: Agenda cultural para este fin de semana
La agenda de Azcapotzalco para un fin de semana épico
Planea tu fin de semana del 17 al 19 de Octubre y disfruta de la cultura y el entretenimiento en la alcaldía Azcapotzalco. Desde sanación ancestral y música de aniversario, hasta el fenómeno infantil del momento, aquí tienes una variedad de opciones para todos los gustos y edades en esta agenda cultural.
Temazcal comunitario
Ven a sanar tu cuerpo y espíritu con el conocimiento ancestral de las plantas medicinales en una experiencia de temazcal comunitario. Una actividad de conexión con la tradición y el bienestar.
- Fecha y hora: Sábado 18 de octubre de 2025, con dos sesiones disponibles: 10:00 h y 13:00 h.
- Lugar y dirección: FARO Azcapotzalco, en Avenida Cultura Norte, El Rosario, C.P. 02100, Ciudad de México
- Costo y boletos: La entrada es gratuita. Es necesario registrarse previamente en el enlace proporcionado
- Rango de edad: A partir de 1 año
30 Aniversario de Alacranes Musical
Celebra tres décadas de trayectoria musical de Alacranes Musical en la Arena CDMX. Prepárate para una noche de baile y música regional mexicana con sus grandes éxitos.
- Fecha y hora: Viernes 17 de octubre, a las 20:30 h (apertura de puertas a las 19:00 h)
- Lugar y dirección: Arena CDMX, Av. de las Granjas 800, Santa Bárbara, C.P. 02230, Ciudad de México
- Detalles del evento: La duración aproximada es de 2 horas. Hay una promoción de 2x1 en boletos. No se permite el ingreso con alimentos y bebidas. No se permite el acceso con cámaras profesionales de foto y video
- Costo y boletos: Los precios varían de $314 a $2,259. Pagan boleto a partir de los 2 años. Consigue tus boletos en https://www.superboletos.com/landing-evento/laxzl8Eyxez01T1pg-wpOg
Bely y Beto - Sueños Tour
El fenómeno infantil más querido de México, Bely y Beto, llega a la Arena CDMX con su “Sueños Tour”. Un viaje mágico e interactivo lleno de música, color y risas, donde invitan a niños y adultos a soñar sin límites.
- Fecha y hora: Domingo 19 de octubre, a las 17:00 h (apertura de puertas a las 15:00 h)
- Lugar y dirección: Arena CDMX, Av. de las Granjas 800, Santa Bárbara, C.P. 02230, Ciudad de México
- Detalles del evento: Duración aproximada de 2 horas. Un show interactivo ideal para toda la familia. No se permite el ingreso con alimentos y bebidas. No se permite el acceso con cámaras profesionales de foto y video
- Costo y boletos: Los precios van desde $440 hasta $3,138. Boletos disponibles en https://www.superboletos.com/landing-evento/Unq8Ga5gpYDpARMzv-I0Dg
Cuícatl: La ciudad que suena
El Parque Tezozómoc se llena de ritmo con el programa “Cuícatl: La ciudad que suena”, que trae música y danza a las calles de la Ciudad de México con una variedad de géneros y artistas con más de 7 ubicaciones.
- Fecha y hora: Domingo 19 de octubre de 2025, iniciando a las 12:00 h
- Lugar y dirección: Parque Tezozómoc, Manuel Salazar S/N, Prados del Rosario, C.P. 02410, Ciudad de México
- Detalles del evento: El programa del día incluye: Danzón Xochicalli (14:00 h), Zapateado huasteco (14:30 h) y Paraíso Mexicano (15:00 h)
- Costo y rango de edad: Evento gratuito y sin edad mínima de acceso