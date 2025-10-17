Azcapotzalco: Agenda cultural para este fin de semana

Planea tu fin de semana del 17 al 19 de Octubre y disfruta de la cultura y el entretenimiento en la alcaldía Azcapotzalco. Desde sanación ancestral y música de aniversario, hasta el fenómeno infantil del momento, aquí tienes una variedad de opciones para todos los gustos y edades en esta agenda cultural.

Temazcal comunitario

Ven a sanar tu cuerpo y espíritu con el conocimiento ancestral de las plantas medicinales en una experiencia de temazcal comunitario. Una actividad de conexión con la tradición y el bienestar.

Fecha y hora: Sábado 18 de octubre de 2025, con dos sesiones disponibles: 10:00 h y 13:00 h.

Lugar y dirección: FARO Azcapotzalco, en Avenida Cultura Norte, El Rosario, C.P. 02100, Ciudad de México

Costo y boletos: La entrada es gratuita . Es necesario registrarse previamente en el enlace proporcionado

Rango de edad: A partir de 1 año

30 Aniversario de Alacranes Musical

Celebra tres décadas de trayectoria musical de Alacranes Musical en la Arena CDMX. Prepárate para una noche de baile y música regional mexicana con sus grandes éxitos.

Fecha y hora: Viernes 17 de octubre, a las 20:30 h (apertura de puertas a las 19:00 h)

Lugar y dirección: Arena CDMX, Av. de las Granjas 800, Santa Bárbara, C.P. 02230, Ciudad de México

Detalles del evento: La duración aproximada es de 2 horas. Hay una promoción de 2x1 en boletos. No se permite el ingreso con alimentos y bebidas. No se permite el acceso con cámaras profesionales de foto y video

Costo y boletos: Los precios varían de $314 a $2,259. Pagan boleto a partir de los 2 años. Consigue tus boletos en https://www.superboletos.com/landing-evento/laxzl8Eyxez01T1pg-wpOg

Bely y Beto - Sueños Tour

El fenómeno infantil más querido de México, Bely y Beto, llega a la Arena CDMX con su “Sueños Tour”. Un viaje mágico e interactivo lleno de música, color y risas, donde invitan a niños y adultos a soñar sin límites.

Fecha y hora: Domingo 19 de octubre, a las 17:00 h (apertura de puertas a las 15:00 h)

Lugar y dirección: Arena CDMX, Av. de las Granjas 800, Santa Bárbara, C.P. 02230, Ciudad de México

Detalles del evento: Duración aproximada de 2 horas. Un show interactivo ideal para toda la familia. No se permite el ingreso con alimentos y bebidas. No se permite el acceso con cámaras profesionales de foto y video

Costo y boletos: Los precios van desde $440 hasta $3,138. Boletos disponibles en https://www.superboletos.com/landing-evento/Unq8Ga5gpYDpARMzv-I0Dg

Cuícatl: La ciudad que suena

El Parque Tezozómoc se llena de ritmo con el programa “Cuícatl: La ciudad que suena”, que trae música y danza a las calles de la Ciudad de México con una variedad de géneros y artistas con más de 7 ubicaciones.