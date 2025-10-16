;

  • 17 OCT 2025, Actualizado 01:34

LA CORNETA - EL TOP 10: Respuestas para la pregunta ¿la tienes chiquita?

La vida y la anatomía no re partieron por el igual los mismos ‘dotes’. Es por es que, en LA CORNETA, Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal, te prepararon un TOP 10 para que tengas en cuenta si un día te preguntan por ‘el tamaño’.

Carlos Salas

LA CORNETA

Respuestas para la pregunta ¿la tienes chiquita?

LA CORNETA - Lunes a viernes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

