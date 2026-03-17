Eduardo Videgaray y El Estaca revelan el Top Ten de los peores momentos para dar un “palmadón” de ánimo

En la más reciente emisión de La Corneta, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal “El Estaca” exploraron esos límites de la confianza que nunca deberías cruzar. Si alguna vez pensaste que un golpe seco en la espalda baja era una buena forma de motivar a alguien, este conteo te hará dudarlo.

El humor de “La Corneta”: Cuando el afecto se vuelve incómodo

En esta ocasión, el Top Ten se centró en ese contacto físico que pretende ser alentador, pero que en el contexto equivocado puede terminar en una demanda o un momento de silencio eterno.

Los escenarios más críticos del conteo

¿En qué situaciones es un error fatal intentar este gesto “motivador”?, estos son los puntos más destacados:

TOP 10. No te preocupes, vas a salir adelante *nalgada… Tu abuelo ya está en un mejor lugar

Top 9. Bien dicho, presidente.

Top 8. Vamos a empezar con el tacto rectal…

Top 7. Los declaro marido y mujer.

Top 6. Quedan absueltos todos tus pecados, hija mía.

Top 5. Abra la boca y diga Aaaaaaaaaaa.

Top 4. Te quedó riquísima la comida, abuela.

Top3. Ve por ese 20% de propina.

Conoce el resto del TOP TEN en este audio.