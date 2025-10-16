Hoy No Circula CDMX Y Edomex: ¿Qué autos no circulan este jueves 16 de octubre?

Hoy No Circula ¿Qué autos y placas descansan este jueves en CDMX y Estado de México?

El programa ambiental Hoy No Circula, vital para la gestión de la calidad del aire, operará con normalidad este jueves 16 de octubre de 2025. La restricción vehicular aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) con el fin de controlar y reducir la contaminación ambiental. Es crucial que los conductores verifiquen el holograma, el color del engomado y la terminación de su placa para evitar ser sancionados. De no respetar el programa, podrías recibir una multa, las cuales van de los 2 mil 75 pesos a los 3 mil 112 pesos.

Autos que no pueden circular HOY

La prohibición de circulación aplica a los vehículos de uso particular con las siguientes características:

Color de engomado: Verde.

Terminación de placa: 1 y 2.

Hologramas afectados: 1 y 2.

Carros que sí circulan el jueves

Ciertos vehículos están exentos de la aplicación de la medida y pueden circular todos los días de la semana, sin importar su engomado o terminación de placa. Estos incluyen:

Vehículos con holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Automóviles conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con placas y credencial que lo acrediten.

Vehículos de emergencia, seguridad pública o servicios urbanos.

Transporte escolar o de carga con la autorización correspondiente.

Automóviles con pase turístico vigente (para vehículos foráneos).

Vehículos que trasladen a personas en tratamiento médico, con el comprobante que lo respalde.

Horario y cobertura

La restricción está vigente desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas (10:00 de la noche).

CDMX: La medida se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Edomex: Aplica en 18 de los 125 municipios del Estado de México, que son los municipios conurbados a la capital (ej. Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán, etc.).