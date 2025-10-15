;

  • 16 OCT 2025, Actualizado 03:00

La Corneta: TOP 10 - Frases que no debes decir cuando tus papás te avisan que se van a divorciar…

Si una separación de por sí, ya es es complicada, no la vayas a arruinar aún más y evita decir estas frases en esos momentos tan duros. Te dejamos el TOP 10 de La Corneta.

Frases Que No Debes Decir Cuando Tus Papás Te Avisan Que Se Van A Divorciar…

Frases Que No Debes Decir Cuando Tus Papás Te Avisan Que Se Van A Divorciar…

06:59

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Carlos Salas

Si una separación de por sí, ya es es complicada, no la vayas a arruinar aún más y evita decir estas frases en esos momentos tan duros. Te dejamos el TOP 10 de La Corneta.

Frases Que No Debes Decir Cuando Tus Papás Te Avisan Que Se Van A Divorciar…

Frases Que No Debes Decir Cuando Tus Papás Te Avisan Que Se Van A Divorciar…

06:59

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

LA CORNETA - Lunes a viernes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad