Feria Día de Muertos en Coyoacán: La guía completa para asistir a este evento completamente GRATIS

Día de muertos Coyoacán CDMX / Dario Gaston Forcada De La Pena

Si ya te urge vivir el folclor de nuestras tradiciones, esta noticia te va a encantar. El Día de Muertos está a la vuelta de la esquina y, con él, regresa la emblemática Feria de ‘Día de Muertos’ en Coyoacán. Un evento que celebra “el regreso, vida y memoria” de nuestros seres queridos con un ambiente festivo y profundamente mexicano.

Feria de Día de Muertos en Coyoacán / Gabriel Perez Ampliar

Esta feria es un homenaje lleno de color, aromas a cempasúchil y artesanías que evocan nuestra historia. Te contamos todos los detalles para que no te pierdas esta celebración al sur de la CDMX, ideal para disfrutar de la tradición de Día de Muertos.

¿Dónde será la Feria de Día de Muertos en Coyoacán?

La cita para disfrutar de la tradición de Día de Muertos será en el Museo Nacional de Culturas Populares.

Dirección: Avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, Alcaldía Coyoacán.

Avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, Alcaldía Coyoacán. Fechas: Del 29 de octubre al 2 de noviembre.

Del 29 de octubre al 2 de noviembre. Horario: De 11:00 a 19:00 horas.

Llegar es muy sencillo: puedes usar el Metro (estaciones Viveros o General Anaya) o el Metrobús (Línea 2, bajando en Altavista y tomando un camión hacia Metro General Anaya).

Feria de Día de Muertos en Coyoacán Ampliar

¿Qué actividades habrá en esta Feria de Día de Muertos?

La Feria de Día de Muertos será un espacio para recordar a quienes ya no están, mientras disfrutas de la riqueza cultural de México. Entre altares y calaveritas, encontrarás una gran variedad de actividades para toda la familia.

En años anteriores, la Feria de Día de Muertos ha ofrecido:

Gastronomía: Delicioso Pan de Muerto, calaveritas de azúcar y chocolate, y más antojos de temporada.

Delicioso Pan de Muerto, calaveritas de azúcar y chocolate, y más antojos de temporada. Cultura Viva: Danza folklórica, obras de teatro y música en vivo.

Danza folklórica, obras de teatro y música en vivo. Artesanías: Artesanías únicas hechas por manos mexicanas.

Artesanías únicas hechas por manos mexicanas. Formación: Talleres para adentrarte en la tradición.

Cada rincón está pensado para que disfrutes de una experiencia auténtica de Día de Muertos con un chocolate caliente y el mejor ambiente.

Feria de Día de Muertos en Coyoacán / Irena Sowinska Ampliar

¿Cuánto cuesta la entrada y a qué edades va dirigido el evento?

La mejor noticia para tu bolsillo es que la entrada a la Feria de Día de Muertos en el Museo Nacional de Culturas Populares es completamente gratuita.

Costo de Entrada: ¡Entrada libre y gratuita!

¡Entrada libre y gratuita! Dirigido a: El evento es ideal para toda la familia, desde los más pequeños que disfrutarán de las calaveritas de azúcar, hasta los adultos que buscan comprar artesanías y disfrutar de los espectáculos culturales.

Prepárate para vivir una de las celebraciones más importantes de México sin gastar en la entrada y disfrutar de un espacio lleno de color y tradición al sur de la CDMX.