La Corneta: TOP 10 - Frases que puedes decir de un antro y de tu pareja
Ir de fiesta y describir a tu novio o novia, tienen muchas más cosas en común de lo que tu crees. Si no nos crees te dejamos el divertido TOP 10 de La Corneta de este martes.
Salir de fiesta, a un reventón, a una reunión, siempre deja situaciones que podrían servir para la mejor historia de tu vida o... Para describir a tu pareja.
Es por eso que, Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal nos han preparado un TOP 10 al más puro estilo de La Corneta.
