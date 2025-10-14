;

  • 14 OCT 2025, Actualizado 23:43

La Corneta: TOP 10 - Frases que puedes decir de un antro y de tu pareja

Ir de fiesta y describir a tu novio o novia, tienen muchas más cosas en común de lo que tu crees. Si no nos crees te dejamos el divertido TOP 10 de La Corneta de este martes.

Carlos Salas

Salir de fiesta, a un reventón, a una reunión, siempre deja situaciones que podrían servir para la mejor historia de tu vida o... Para describir a tu pareja.

Es por eso que, Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal nos han preparado un TOP 10 al más puro estilo de La Corneta.

