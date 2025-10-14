Eurojazz: Fechas, horarios y la guía completa para asistir al Cenart completamente GRATIS

El ambiente de fin de año en la capital viene cargado de ritmo, pues el Centro Nacional de las Artes (Cenart) acaba de confirmar las fechas del Eurojazz 2025. Así que prepárate para disfrutar de un evento lleno de talento internacional, con artistas de distintas partes del mundo que harán vibrar a todos los asistentes.

Lo mejor de todo es que, como ya es tradición, ¡la entrada es completamente libre! Te contamos todos los detalles.

Eurojazz 2025 Ampliar

¿Cuándo es el Eurojazz 2025?

El Cenart se transformará una vez más en la sede de este festival, que se ha consolidado como una de las citas culturales favoritas de la CDMX. Así que anota muy bien las fechas en tu calendario si de verdad no te quieres perder este espectáculo que desde hace 28 años, ha deleitado a miles de espectadores.

El Festival Eurojazz 2025 se llevará a cabo durante la primera mitad de noviembre de este año. El Cenart detalló que el festival se realizará del 9 al 23 de noviembre de 2025.

Esto quiere decir que tendrás tres fines de semana completos para disfrutar del Eurojazz con tu familia y amigos.

Eurojazz 2025 Ampliar

¿Cuáles son los horarios para el Eurojazz 2025 en el Cenart?

Para que no te pierdas ni una sola nota, los conciertos del Eurojazz tendrán dos horarios principales durante los días del festival:

Sábados y Domingos: Habrá conciertos en las Áreas Verdes del Cenart en dos bloques:

13:00 horas (1 p.m.)



17:00 horas (5 p.m.)

La entrada a los conciertos es libre y las actividades están pensadas para todas las edades, así que no dudes en invitar a los más pequeños a vivir la experiencia del Eurojazz. La programación completa de los artistas se publicará en la página oficial del Cenart, así que mantente al pendiente.

Eurojazz 2025 CENART Ampliar

¿Cómo llegar al Cenart?

El Centro Nacional de las Artes es muy accesible y está ubicado al sur de la Ciudad de México. Aquí te dejamos la dirección exacta y algunas opciones para llegar sin problema:

Dirección: Avenida Río Churubusco número 79, colonia Country Club, en la alcaldía Coyoacán.

Para llegar a disfrutar del Eurojazz, puedes utilizar el transporte público:

Metro: La estación más cercana es General Anaya de la Línea 2 (Azul). Desde ahí puedes caminar unos 10-15 minutos o tomar un taxi/servicio de transporte por aplicación.

La estación más cercana es de la Línea 2 (Azul). Desde ahí puedes caminar unos 10-15 minutos o tomar un taxi/servicio de transporte por aplicación. Trolebús: Varias rutas de Trolebús pasan por el Eje 8 Sur (Avenida Popocatépetl) y Río Churubusco.

Varias rutas de Trolebús pasan por el Eje 8 Sur (Avenida Popocatépetl) y Río Churubusco. Si viajas en automóvil, el estacionamiento en el CENART es completamente gratuito

Los conciertos son al aire libre en las Áreas Verdes, por lo que te recomendamos llevar ropa y calzado cómodo. Aunque la temporada de lluvias termina en noviembre, nunca está de más ser precavido, y tampoco olvides una gorra o sombrero para protegerte del sol mientras disfrutas de los ritmos del Eurojazz.