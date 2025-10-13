;

  13 OCT 2025

La Corneta: TOP 10 - Comentarios positivas para alguien que se hizo una Cirugía Plástica…

Una retocadita en el quirófano no le viene mal a nadie, y aunque a veces las cosas no salen tan bien, siempre hay que levantarle el ánimo a esa persona que decidió ‘meterse cuchillo’. Por eso te dejamos este divertido TOP 10 de La Corneta.

Comentarios Positivas Para Alguien Que Se Hizo Una Cirugía Plástica

11:58

Carlos Salas

LA CORNETA - Lunes a viernes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

