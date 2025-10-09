La Corneta: TOP 10 - Frases para describir a un MAL RESTAURANTE

Cuando vamos a comer a un restaurante, esperamos la mejor comida, el mejor servicio, la mejor atención.

Pero cuando eso no pasa, en La Corneta te preparamos un TOP 10 con las mejores frases para describir esos malos lugares. Al más puro estilo de Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal.