La Corneta: TOP 10 - Frases para describir a un MAL RESTAURANTE
Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal nos dan lecciones de cómo podrías describir un mal servicio, mal comida o todas las malas experiencias que podrías vivir en un restaurante. Eso si, al más puro estilo de La Corneta.
Cuando vamos a comer a un restaurante, esperamos la mejor comida, el mejor servicio, la mejor atención.
Pero cuando eso no pasa, en La Corneta te preparamos un TOP 10 con las mejores frases para describir esos malos lugares. Al más puro estilo de Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal.