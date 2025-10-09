;

  • 09 OCT 2025, Actualizado 17:44

La Corneta: TOP 10 - Frases para describir a un MAL RESTAURANTE

Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal nos dan lecciones de cómo podrías describir un mal servicio, mal comida o todas las malas experiencias que podrías vivir en un restaurante. Eso si, al más puro estilo de La Corneta.

La Corneta: TOP 10 - Frases para describir a un MAL RESTAURANTE

La Corneta: TOP 10 - Frases para describir a un MAL RESTAURANTE

Carlos Salas

Cuando vamos a comer a un restaurante, esperamos la mejor comida, el mejor servicio, la mejor atención.

Pero cuando eso no pasa, en La Corneta te preparamos un TOP 10 con las mejores frases para describir esos malos lugares. Al más puro estilo de Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal.

LA CORNETA - Lunes a viernes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad