Miguel Hidalgo: Cartelera cultural para este fin de semana
Descubre la agenda cultural de la alcaldía Miguel Hidalgo para este fin de semana: teatro, danza y exposiciones para toda la familia
Miguel Hidalgo, es una alcaldía rica en actividad cultural, y existen varios eventos y recintos para entretenerte este fin de semana. La programación del 10 al 12 de octubre habrá una gran variedad de opciones para un amplio rango de edades.
1. Pez Globo
Una emotiva obra de teatro que sigue a León, un niño sensible que intenta reprimir sus emociones, y a Jacinta, su pez globo amargado. Juntos, descubren que está bien sentir y llorar.
- Fecha y hora: Sábados y domingos, 13:00 h. La temporada se extiende del 6 de septiembre al 9 de noviembre
- Lugar y dirección: Teatro El Galeón, Centro Cultural del Bosque, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México
- Nombre del evento y artista: Pez Globo, de Abraham Oceransky
- Duración, rango de edad y costo: 70 minutos de duración Recomendada para mayores de 5 años. La entrada tiene un costo de $150 para adultos y $80 para infancias
- Boletos: https://teatroinbal.sistemadeboletos.com/ordertickets.asp?p=2499&src=eventperformances
2. Elsa-Louise Manceaux: Notas de voz
Es una instalación que expande los límites de la pintura al integrarla con el habla, el texto, la tipografía, la imagen en movimiento y el sonido.
- Fecha y hora: Hasta el 8 de febrero de 2026
- Lunes a viernes: 10:00 - 17:00 h.
- Sábado: 10:00 - 19:00 h.
- Domingo: 10:00 - 17:00 h.
- Lugar y dirección: Museo Jumex, Miguel de Cervantes Saavedra 303, Colonia Granada, 11520 Ciudad de México
- Nombre del evento y artista: Elsa-Louise Manceaux: Notas de voz
- Costo: Entrada gratuita
- Teléfono: 55 5395 2618
3. Lago de los Cisnes
La Compañía Nacional de Danza, acompañada por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, presenta una versión contemporánea del clásico. Prepárate para una noche llena de magia, amor y tragedia.
- Fecha y hora: 11 de octubre
- Primera función: 12:30 h.
- Segunda función: 19:00 h.
- Lugar y dirección: Auditorio Nacional, Paseo de la Reforma #50, Col. Polanco V Sección, 11560 Ciudad de México
- Nombre del evento y artista: Lago de los Cisnes, interpretado por la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes
- Duración, rango de edad y costo: Duración aproximada de 2 horas. El límite de edad es de 3 años, y los menores a partir de esta edad deben pagar boleto. Los precios varían desde $580 hasta $2,800, dependiendo de la zona
- Boletos: https://www.ticketmaster.com.mx/lago-de-los-cisnes-boletos/artist/2411006?venueId=499713
4. Carlota
Este monólogo con elementos de danza y música en vivo se presenta en el Castillo de Chapultepec, explorando la historia de la Emperatriz Carlota, su amor y su locura.
- Fecha y hora: Sábados, 20:00 h. La temporada se extiende del 4 de octubre al 6 de diciembre de 2025
- Lugar y dirección: Castillo de Chapultepec, Bosque de Chapultepec I Secc, 11580 Ciudad de México. El acceso es por la puerta frente al Museo Tamayo, acceso por elevador para personas en sillas de ruedas
- Nombre del evento y artista: Carlota. Elenco: Alejandra Chacón. Dramaturgia y Dirección: Rodrigo González.
- Duración, rango de edad y costo: Duración de 60 minutos. Clasificación: adolescentes y adultos. La entrada general es de $580.
- Boletos: https://descuentos.carteleradeteatro.mx/producto/carlota-sabado-11-de-octubre-2000-h/
5. De Mozart, tubas y bemoles
Una divertida historia infantil que une a Mozart con una tuba soñadora, usando cuentos sinfónicos, títeres y música para un viaje lleno de emociones y diversión.
- Fecha y hora: Sábados y domingos, 12:30 h. La temporada se lleva a cabo del 20 de septiembre al 19 de octubre de 2025
- Lugar y dirección: Teatro del Bosque Julio Castillo, Centro Cultural del Bosque, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México
- Nombre del evento y artista: De Mozart, tubas y bemoles. Elenco, Dramaturgia y Dirección: Marío Iván Martínez
- Duración, rango de edad y costo: Duración de 70 minutos Clasificación: mayores de 5 años. El costo es de $150 para adultos y $80 para infancias. Descuento del 50% a estudiantes, maestros y afiliados al INAPAM. Afiliados al programa Gente de Teatro: $45 cualquier día. Jueves $45 todas las funciones. De venta en taquilla y en la página
- Boletos: https://teatroinbal.sistemadeboletos.com/eventperformances.asp?evt=289