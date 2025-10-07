Miguel Hidalgo: Cartelera cultural para este fin de semana

Miguel Hidalgo, es una alcaldía rica en actividad cultural, y existen varios eventos y recintos para entretenerte este fin de semana. La programación del 10 al 12 de octubre habrá una gran variedad de opciones para un amplio rango de edades.

1. Pez Globo

Una emotiva obra de teatro que sigue a León, un niño sensible que intenta reprimir sus emociones, y a Jacinta, su pez globo amargado. Juntos, descubren que está bien sentir y llorar.

Fecha y hora: Sábados y domingos, 13:00 h. La temporada se extiende del 6 de septiembre al 9 de noviembre

Lugar y dirección: Teatro El Galeón, Centro Cultural del Bosque, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México

Nombre del evento y artista: Pez Globo, de Abraham Oceransky

Duración, rango de edad y costo: 70 minutos de duración Recomendada para mayores de 5 años. La entrada tiene un costo de $150 para adultos y $80 para infancias

Boletos: https://teatroinbal.sistemadeboletos.com/ordertickets.asp?p=2499&src=eventperformances

2. Elsa-Louise Manceaux: Notas de voz

Fuente: pequodco Ampliar

Es una instalación que expande los límites de la pintura al integrarla con el habla, el texto, la tipografía, la imagen en movimiento y el sonido.

Fecha y hora: Hasta el 8 de febrero de 2026

Lunes a viernes: 10:00 - 17:00 h.



Sábado: 10:00 - 19:00 h.



Domingo: 10:00 - 17:00 h.

Lugar y dirección: Museo Jumex, Miguel de Cervantes Saavedra 303, Colonia Granada, 11520 Ciudad de México

Nombre del evento y artista: Elsa-Louise Manceaux: Notas de voz

Costo: Entrada gratuita

Teléfono: 55 5395 2618

3. Lago de los Cisnes

La Compañía Nacional de Danza, acompañada por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, presenta una versión contemporánea del clásico. Prepárate para una noche llena de magia, amor y tragedia.

Fecha y hora: 11 de octubre

Primera función: 12:30 h.



Segunda función: 19:00 h.

Lugar y dirección: Auditorio Nacional, Paseo de la Reforma #50, Col. Polanco V Sección, 11560 Ciudad de México

Nombre del evento y artista: Lago de los Cisnes, interpretado por la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes

Duración, rango de edad y costo: Duración aproximada de 2 horas. El límite de edad es de 3 años, y los menores a partir de esta edad deben pagar boleto. Los precios varían desde $580 hasta $2,800, dependiendo de la zona

Boletos: https:// www.ticketmaster.com.mx/lago-de-los-cisnes-boletos/artist/2411006?venueId=499713

4. Carlota

Este monólogo con elementos de danza y música en vivo se presenta en el Castillo de Chapultepec, explorando la historia de la Emperatriz Carlota, su amor y su locura.

Fecha y hora: Sábados, 20:00 h. La temporada se extiende del 4 de octubre al 6 de diciembre de 2025

Lugar y dirección: Castillo de Chapultepec, Bosque de Chapultepec I Secc, 11580 Ciudad de México. El acceso es por la puerta frente al Museo Tamayo, acceso por elevador para personas en sillas de ruedas

Nombre del evento y artista: Carlota. Elenco: Alejandra Chacón. Dramaturgia y Dirección: Rodrigo González.

Duración, rango de edad y costo: Duración de 60 minutos. Clasificación: adolescentes y adultos. La entrada general es de $580.

Boletos: https://descuentos.carteleradeteatro.mx/producto/carlota-sabado-11-de-octubre-2000-h/

5. De Mozart, tubas y bemoles

Una divertida historia infantil que une a Mozart con una tuba soñadora, usando cuentos sinfónicos, títeres y música para un viaje lleno de emociones y diversión.