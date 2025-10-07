Miguel Hidalgo: 5 lugares que debes visitar

La Alcaldía Miguel Hidalgo es reconocida como un pulmón cultural y el escaparate arquitectónico de la Ciudad de México, albergando el Bosque de Chapultepec, el parque urbano más importante de América Latina. Esta guía presenta cinco sitios esenciales que definen la riqueza histórica y cultural de la alcaldía, combinando la historia prehispánica, el esplendor imperial y la arquitectura contemporánea.

1. Castillo de Chapultepec / Museo Nacional de Historia (MNH)

Se erige en el Cerro de Chapultepec como el único castillo real de América. Ha servido como academia militar, observatorio y residencia imperial (Maximiliano y Carlota) y presidencial. Actualmente aloja el Museo Nacional de Historia, que narra la historia de México desde la Conquista hasta la Revolución.

Dirección: Primera Sección del Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Miguel Hidalgo, CDMX

Costo de Entrada: El costo general es de $100 MXN. La entrada es gratuita para niños menores de 13 años, mayores de 60, maestros y estudiantes con credencial vigente y personas con discapacidad

Horario y Dato Clave: Abierto de martes a domingo, 9:00 a 17:00 h. La entrada es libre los domingos para el público nacional y residentes. Se pueden adquirir entradas en línea en el siguiente link: https://ventadeboletosenlinea.inah.gob.mx/

Teléfono: 55 5256 5464

2. Museo Nacional de Antropología (MNA)

Considerado uno de los recintos de arqueología más importantes del mundo. Su diseño fue realizado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Alberga tesoros como la Piedra del Sol (Calendario Azteca) y las cabezas colosales olmecas, siendo el repositorio esencial de la identidad prehispánica de México.

Dirección: Av. Paseo de la Reforma y calzada Gandhi s/n, Chapultepec Polanco, C. P. 11560

Costo de Entrada: El costo general es de $100 pesos mexicanos. Entrada gratuita a nacionales mayores de 60 años (credencial INAPAM), menores de 13 años, personas con discapacidad, profesores y estudiantes (credencial vigente)

Horario y Dato Clave: Abierto de martes a domingo de 9:00 a 18:00 h. La entrada es gratuita los domingos para nacionales y extranjeros residentes. Cuenta con estacionamiento gratuito. Solo se permite el acceso al visitante con un bolso pequeño. El servicio de guardarropa es gratuito y está disponible de 9:00 a 17:00 horas. Compra de boletos en línea: https://ventadeboletosenlinea.inah.gob.mx/

Accesibilidad: Las sillas de ruedas están a su disposición sin costo para el público que las necesite en el vestíbulo del museo

Teléfono: 55 5553 6332

3. Museo Soumaya (Plaza Carso)

Símbolo de la modernidad en nuevo Polanco. El edificio fue diseñado por Fernando Romero, destacando por su fachada asimétrica cubierta con más de 16,000 hexágonos de aluminio. Contiene la vasta colección de arte de la Fundación Carlos Slim (incluyendo un extenso acervo de varios artistas de talla global).

Dirección: Boulevard Cervantes Saavedra, esquina Presa Falcón, Col. Granada, C.P. 11529

Costo de Entrada: Entrada libre

Horario y Dato Clave: Abierto los 365 días del año, de lunes a domingo, 10:30 a 18:30 h. Es una opción ideal para visitas en lunes, día de cierre para otros museos

Accesibilidad: Es un museo 100% accesible para personas con discapacidad motriz

Teléfono: 55 1103 9800

4. Casa Museo Luis Barragán

Fue la residencia y taller del único arquitecto mexicano en ganar el Premio Pritzker. Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, la casa es un ejemplo de minimalismo emocional, destacando por el uso magistral de la luz, el color y la arquitectura.

Dirección: General Francisco Ramírez 12 y 14, Col. Ampliación Daniel Garza, C.P. 11840

Costo de Entrada: Para nacionales, el precio base es de $400.00 MXN por persona. Estudiantes y profesores $280.00 MX

Horario y Dato Clave: Lunes y jueves: 12:00 p.m. - 2:30 p.m. Martes, miércoles y viernes: 11:20 a.m. - 4:00 p.m. Sábado: 11:00 a.m. - 1:30 p.m. Domingo: Cerrado. La visita está sujeta a cita previa obligatoria. La edad mínima para visitar el museo es de 12 años, sin excepción. Link para adquirir boletos: https://visit.casaluisbarragan.org/mx

Teléfono: 55 8104 0688

5. Auditorio Nacional

Es el recinto de espectáculos más importante de México y uno de los más activos a nivel mundial. Su estructura es un referente urbano en Paseo de la Reforma, albergando conciertos, ópera, ballet, espectáculos y eventos masivos de talla global.