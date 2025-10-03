Sean Diddy Combs es sentenciado a prisión en Nueva York: ¿Cuántos años pasará en la cárcel Puff daddy?

Sean Combs, conocido también como Diddy o Puff Daddy, fue sentenciado hoy, 3 de octubre de 2025, en un tribunal de Nueva York por dos cargos de violación de la Ley Mann (Mann Act), que prohíbe transportar personas a través de líneas estatales con fines de prostitución. Pasará 4 años en una prisión federal, dictaminó un juez este viernes.

Absuelven a Sean “Diddy” Combs de tráfico sexual y asociación delictuosa; es condenado por transporte con fines de prostitución. Ampliar

¿POR QUÉ SENTENCIARON A DIDDY A PRISIÓN?

El rapero Diddy fue acusado desde julio pasado de explotación sexual y prostitución, derivadas de un juicio federal en Nueva York, en especifico, por los delitos de transporte de personas a través de líneas estatales con fines de prostitución, lo que implica violaciones de la Ley Mann de 1910.

Luego de las pruebas presentadas, un juez ordenó la prisión a Puff Daddy, por ser participe de maratones sexuales elaborados, con drogas, escorts y grabaciones.

Antes, el cantante había absuelto de los cargos más graves: conspiración de racketeering, dos de tráfico sexual por la fuerza y uno de transporte para prostitución adicional.

BREAKING: Sean "Diddy" Combs sentenced to 4 years, 2 months in prison pic.twitter.com/U342AMUqEY — Fox News (@FoxNews) October 3, 2025

La sentencia le ha salido incluso más barata de lo que las autoridades de Estados Unidos buscaban darle al rapero. Hace unos días se supo que la corte en NY había propuesto más de 11 ańos, mientras que su equipo legal pedía solo 14 meses.

Al final, la sentencia fue de 50 meses, ademas de pagar una multa de 500.000 dólares, con la cual cubrirán gastos de su encarcelamiento.

¿QUÉ ES LA LEY MANN QUE VIOLÓ SEAN DIDDY COMBS?

La Ley Mann, también conocida como la White-Slave Traffic Act de 1910, es una ley federal de Estados Unidos que prohíbe el transporte de personas a través de líneas estatales o internacionales con el propósito de participar en actividades de prostitución o cualquier otro acto sexual ilícito.

Fue promulgada originalmente para combatir la trata de personas y la explotación sexual, particularmente en un contexto donde se temía el tráfico de mujeres para fines de prostitución, muy populares en algunos estados de la Unión Americana y en las altas élites de la sociedad política y de la farándula.