¡Louis Tomlinson y Zayn Malik se reúnen por primera vez después de One Direction! Este es el nuevo proyecto de los cantantes

Louis Tomlinson y Zayn Malik fueron dos integrantes de One Direction que alcanzaron popularidad con la boy band inglesa. Mucho se dice sobre su separación como amigos, sin embargo, recientemente se les ha visto a los cantantes juntos y luego de muchas especulaciones, la plataforma de streaming Netflix ha lanzado la primera imagen del documental en el que están trabajando ambos cantantes, te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

Louis Tomlinson y Zayn Malik Ampliar

Docuserie de Louis Tomlinson y Zayn Malik, todo lo que se sabe

Aunque la información es muy poca al respecto de esta serie documental donde aparecen Louis Tomlinson y Zayn Malik juntos, hasta el momento se destaca que, de acuerdo a la misma plataforma de streaming, se describe al proyecto como una serie documental de tres partes con un enfoque de “road trip”.

Todo ocurrirá en Estados Unidos y se espera que ofrezcan una visión un poco más íntima sobre la vida de los dos ex miembros de One Direction, tocando temas como:

El renacimiento de su amistad

Conversaciones sinceras sobre sus vidas después de la banda

La paternidad

La pérdida de sus seres queridos

El proyecto está dirigido por Nicola Marsh, y se dice que se estrenará el próximo año, aunque esto es simple suposición de las fans.

Zayn Malik Ampliar

Por otro lado este proyecto entre Louis Tomlinson y Zayn Malik marca el primer trabajo en conjunto de algunos de los miembros de One Direction desde que pusieron pausa a la banda.

¿Por qué se pelearon ambos cantantes?

Se dice que desde mayo de 2015 se les vio distanciados y molestos el uno con el otro, solo poco después de que Zayn Malik abandonara One Direction. Asimismo, cuenta la historia que la rivalidad fue creada por el productor musical Naugthy Boy.

Todo comenzó porque Louis Tomlinson se burló de él y Zayn en redes sociales, a lo que el productor contratacó diciendo que ni siquiera sabía cantar y Zayn Malik lo apoyó. Esta pelea se quedó grabada en los corazones de las directioners, por lo que ahora que se les ve juntos y en este proyecto nuevo, ellas aman cada momento y lo disfrutan al máximo.