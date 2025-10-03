¿Dónde ver la película animada de Daft Punk GRATIS en la CDMX?

Daft Punk es un dúo francés de música electrónica formado en París en 1993 por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo. Este dúo son considerados de los más grandes exponentes de este tipo de genero, por lo que si eres fan de este dúo no te puedes perder la proyección gratuita de su película animada ‘Interstella 5555’, te dejamos todos los detalles.

Daft Punk Ampliar

¿Cuándo proyectarán ‘Interstella 5555’ de Daft Punk?

La película considerada de culto tendrá dos funciones completamente gratuitas, aunque se recomienda llegar con tiempo para que alcances un buen lugar. La proyección de ‘Interstella 5555’ de Daft Punk estará a cargo del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el famoso ‘Queso’ de Santo Tomás, es decir en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet en la Av. Wilfrido Massieu s/n, Col. Instituto Politécnico Nacional, Gustavo A. Madero.

Interstella 5555 Ampliar

¿A qué hora podrás ver a Daft Punk en la pantalla grande?

De acuerdo con el IPN, la cita para ver ‘Interstella 5555’ de Daft Punk será el 10 de octubre de 2025 en punto de las 18:00 hrs y 20:00 hrs, respectivamente.

Así que si andas pensando en ir, recuerda que la estación Lindavista de la línea 6 del Metro y la estación Instituto Politécnico Nacional de la línea 6 del metrobús son las más cercanas.

¿Quiénes son Daft Punk?

Daft Punk fueron un dúo de dj’s francés que a lo largo de tres décadas, redefinieron la música dance junto con el funk, disco, rock y techno. Sus álbumes fueron aclamados por distintos críticos de música.

Se caracterizaban por usar cascos y no mostrar su identidad real, sin embargo, se convirtieron no solo en un referente musical sino también cultural, marcando a toda una generación completa.