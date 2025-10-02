GUSTAVO A. MADERO: Cartelera cultural para este fin de semana

La Alcaldía Gustavo A. Madero ofrece una agenda llena de opciones para todos los gustos este primer fin de semana de octubre, del viernes 3 al domingo 5. Desde emociones fuertes hasta espacios para el desarrollo artístico, aquí se presentan cinco propuestas imperdibles:

1. “LOS SUSTOS OCULTOS DE FRANKELDA” EN FARO ARAGÓN: Terror familiar

Si se disfruta del terror apto para todas las edades, no debe perderse la proyección de esta serie animada. Acompañará a Frankelda, una misteriosa escritora fantasma, quien relata historias escalofriantes para que los niños enfrenten sus miedos de forma divertida. ¡Una excelente opción para una tarde de cine diferente!

¿Cuándo?: Viernes 3 de octubre de 2025.

2. TALLER DE MANDALAS TEJIDAS Y ATRAPASUEÑOS EN FARO INDIOS VERDES: Relajación y creatividad

Si se busca una actividad más tranquila y creativa, se puede participar en esta clínica de tejido para crear su propia mandala, ojo de dios o atrapasueños. El taller promueve la técnica tradicional del tejido, fomentando la creatividad y la preservación cultural. Cada sesión dura dos horas y es una gran oportunidad para elaborar algo con sus propias manos.

¿Cuándo?: Viernes 3 de octubre de 2025.

3. EXPOSICIÓN “EL ÚLTIMO VIAJE DE FLORES MAGÓN” EN EL MUSEO DE LOS FERROCARRILEROS: Un viaje al pasado

Para los amantes de la historia, el Museo de los Ferrocarrileros presenta una exposición que narra el poco conocido destino de Ricardo Flores Magón. La muestra detalla cómo un sindicato de ferrocarrileros mexicanos gestionó el traslado de sus restos desde una prisión en Estados Unidos hasta la Ciudad de México, todo a bordo del tren. Un fascinante recorrido por el pasado de nuestro país.

¿Cuándo?: Abierta todo el fin de semana, del viernes 3 al domingo 5 de octubre de 2025.

4. RADIO-TEATRO “LA GUERRA DE LOS MUNDOS” EN FARO ARAGÓN: Una experiencia inmersiva

El espectador puede experimentar la emoción del radioteatro con esta adaptación de la clásica novela de H.G. Wells. La historia se presenta en formato de noticiero radial, con reporteros y presentadores que informan sobre una invasión extraterrestre en tiempo real. Es una experiencia inmersiva que lo transportará a un momento de pánico y caos, tal como lo vivieron los oyentes originales de la transmisión de Orson Wells.

¿Cuándo?: Sábado 4 de octubre de 2025.

5. KARAOKE FIV CLUB EN FARO INDIOS VERDES: ¡Saca el cantante que lleva dentro!

Para los amantes de la música, este es el lugar ideal. Se invita a una tarde de convivencia musical en un espacio de expresión totalmente libre para compartir la voz con la comunidad. Un espacio perfecto para relajarse, escuchar talento local y disfrutar de la música en un ambiente amigable y totalmente gratuito.