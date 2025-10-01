Flotilla de Gaza intimidada por barcos de guerra Israelíes: declaran activistas

Activistas de la Global Sumud Flotilla, que intenta romper el bloqueo naval de Israel para llevar ayuda humanitaria a Gaza, informaron que volvieron a curso después de lo que describen como una confrontación con un navío de guerra israelí en las primeras horas del miércoles 1 de octubre. A las 14:43 GMT del mismo día, la organización indicó que sus embarcaciones se encontraban a menos de 90 millas náuticas de la Franja de Gaza.

Detecciones y advertencias

La flotilla avistó más de 20 buques “no identificados” a unas tres millas náuticas de distancia, lo que el grupo interpreta como indicio de un posible bloqueo naval. En el momento del avistamiento, la embarcación Alma detectó entre 10 y 12 barcos en su radar y sus tripulantes recibieron la orden de “prepararse para una intercepción”; varios pasajeros se sentaron en la popa con chalecos salvavidas puestos. En otras naves de la flota también se observaron tripulantes con chalecos listos para un posible abordaje.

Greta Thunberg y miembros de la tripulación , parte de la Global Sumud Flotilla / Stefanos Rapanis Ampliar

Problemas en las comunicaciones y equipos

Participantes a bordo reportaron interrupciones en sistemas electrónicos: los dispositivos del barco quedaron fuera de servicio durante el incidente, afectando cámaras, transmisiones en vivo y sistemas de comunicación. Lisi Proença, a bordo del Sirius, relató que la nave israelí circuló alrededor de su embarcación durante unos 15 minutos y que sus comunicaciones también se vieron afectadas.

La iniciativa está compuesta por más de 40 barcos y unos 500 voluntarios, entre ellos políticos italianos y la activista sueca Greta Thunberg. La flotilla navegaba en aguas internacionales, habiendo superado la zona de exclusión marcada por Israel de 120 millas náuticas (unos 220 km). Israel ya había bloqueado intentos anteriores de enviar ayuda por mar en junio y julio y ha declarado que no permitirá que la flotilla cumpla su objetivo.

Acompañamiento y consideraciones navales

Las embarcaciones de la flotilla habían estado acompañadas por una fragata de la marina italiana, aunque las autoridades italianas señalaron que la protección cesaría cuando la flotilla llegara a 150 millas náuticas (278 km) de la costa de Gaza. En episodios previos, las fuerzas israelíes han interceptado flotillas en puntos similares.

Un exjefe de inteligencia naval israelí citado por medios internacionales sugirió que la marina israelí podría optar por intervenir una vez que los barcos estén más cerca de la costa, para evitar una escalada con navíos de otras marinas presentes en la zona. La Global Sumud Flotilla expresó su intención de llegar a la costa de Gaza la mañana del jueves.

Ampliar

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:¿Se acabará el conflicto en Gaza? Esto fue lo que propuso Donald Trump para que Israel detenga el genocidio