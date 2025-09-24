Cuauhtémoc: 5 lugares que no te debes de perder

La Alcaldía Cuauhtémoc es el centro neurálgico y cosmopolita de la Ciudad de México, concentrando gran parte de la historia, la arquitectura y la oferta cultural de la capital. Aquí se presentan cinco lugares que son esenciales para un paseo memorable por esta alcaldía

1. El Zócalo y Centro Histórico

El Zócalo, también llamado Plaza de la Constitución, es el corazón del Centro Histórico y ha sido escenario de ceremonias oficiales y eventos culturales multitudinarios, conciertos masivos, entre otros. Tanta historia y cultura se encuentran reunidas en este espacio incomparable. Ahí se encuentra la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. Su dirección es: Plaza de la Constitución S/N, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

2. Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia

Es considerada una de las avenidas más hermosas de la ciudad, conecta el Bosque de Chapultepec con el Centro Histórico, está rodeada por edificios modernos (de los más altos de la ciudad) y monumentos. Es un lugar ideal para recorrer en bicicleta o caminar. Cuauhtémoc ofrece un oasis con ciclo-pistas y zonas adaptadas para ciclistas. Se puede visitar el Ángel de la Independencia, que es el punto focal de la avenida, junto con la Diana Cazadora y los nuevos rascacielos. Se encuentra en la colonia Juárez de esta alcaldía.

3. Palacio de Bellas Artes

El Palacio de Bellas Artes es un lugar en la ciudad imprescindible. Se trata de un impresionante edificio de mármol que destaca por su arquitectura Art Nouveau y Art Decó. Alberga exposiciones de arte y es sede del Ballet Folklórico de México. El museo en su interior guarda un vasto acervo de arte mexicano, incluyendo importantes murales de los muralistas más importantes en la historia de México. Para llegar hay que dirigirse a la avenida Juárez esquina con Eje Central Lázaro Cárdenas en la colonia Centro.

Costo y horario: De martes a domingo de 10:00 a 18:00 h y la entrada general está en $95 pesos por persona. Hay entrada libre para docentes y estudiantes con credencial vigente física o digital, personas adultas mayores con credencial, personas con discapacidad, jubiladas, pensionadas, menores de 13 años y miembros del ICOM. Los domingos, la entrada es gratis para público nacional y extranjero.

4. Monumento a la Revolución

Un monumento icónico de la ciudad construido en 1900, un mausoleo dedicado a la conmemoración de la Revolución mexicana. Se puede explorar el museo en su interior, que ofrece detalles sobre la historia de la Revolución Mexicana y al igual que se puede disfrutar de una vista panorámica desde su mirador. Se ubica en: Plaza de la República S/N, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México.

Costo y Horario: El costo de la entrada es de $40 pesos para el mirador y $90 para la entrada completa, que incluye el museo y el mirador. De 12:00 a 20:00 horas de lunes a jueves, de 12:00 a 22:00 horas el viernes y sábado, y de 10:00 a 20:00 horas el domingo.

5. Museo del Templo Mayor

Uno de los numerosos museos que concentran la oferta cultural de la delegación. Este recinto es fundamental para entender la historia prehispánica. Se trata de un sitio arqueológico que permite explorar las ruinas del centro ceremonial de Tenochtitlán, la antigua capital mexica. Para visitarlo, hay que ir a la calle Seminario número 8 en la colonia Centro.

Costo y Horario: El costo de la entrada general es de $100 pesos. Para menores de 13 años, estudiantes, maestros, personas de la tercera edad, pensionados y jubilados, la entrada es libre. Los domingos la entrada es gratuita para visitantes nacionales y extranjeros residentes. El horario de visita es de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas.