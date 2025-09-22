Cuauhtémoc: Cartelera para este fin de semana de eventos

La Alcaldía Cuauhtémoc, centro de la Ciudad de México, ofrece una amplia cartelera para este fin de semana, desde foto-periodismo de clase mundial hasta galas de ballet y ferias gastronómicas.

1. Pierre et Gilles

Se trata de una reconocida exposición del icónico dúo francés que combina fotografía y pintura, ofrece una exposición que examina la creación y la fuerza de varios símbolos presentes en la cultura popular. Visita la colección.

Ubicación: Museo Franz Mayer

Av. Hidalgo 45, Guerrero, Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México Vigencia: Hasta febrero de 2026. El museo abre de Martes a Domingo de 10:00 a 17:00 pm

General: $120; Entrada para estudiantes, profesores y adultos mayores a 65 años con credencial vigente: $60. Menores de 6 años: Gratuito Boletos: https://boletos.franzmayer.org.mx/es/tickets/381833

2. World Press Photo

El concurso internacional de foto-periodismo más importante del mundo con más de 144 fotografías que narran historias y temáticas globales de la actualidad como conflictos políticos, culturales, sociales y climáticos. Este evento regresa a su recinto sede, el Museo Franz Mayer.

Av. Hidalgo 45, Guerrero, Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México Vigencia: Hasta el 12 de octubre. El museo abre de Martes a Domingo de 10:00 a 17:00 pm

Hasta el 12 de octubre. El museo abre de Martes a Domingo de 10:00 a 17:00 pm Duración: 01:00 hora aprox

General: $120; estudiantes, profesores e INAPAM: $60. Niños menores de 12 años: Gratuito. La entrada es gratuita los martes Boletos: https://boletos.franzmayer.org.mx/es/tickets/403534

3. Gala del Ballet Folklórico de México con la Orquesta Sinfónica Nacional

Fuente: INBA Ampliar

Para conmemorar el 108º aniversario del nacimiento de Amalia Hernández, el Ballet Folklórico Mexicano se une a la Orquesta Sinfónica Nacional en una magnífica puesta en escena que encantará a toda la familia. Esta función rinde homenaje a los visionarios del folclore mexicano, interpretando música y danza para honrar el legado artístico de Hernández.

Ubicación: Palacio de Bellas Artes, Sala Principal

Av. Juárez S/N, Centro (Área 5), Cuauhtémoc, C.P. 06050, Ciudad de México Fecha y Horario: Domingo, 28 de Septiembre de 2025, A las 20:30 horas

El boleto normal tiene un precio de $1,440 Boletos: https://www.ticketmaster.com.mx/folklorico-de-mexico-de-amalia-hernandezorquesta-mexico-cdmx-28-09-2025/event/3D00630B93230EBC

4. La vuelta al mundo en 150 juguetes: Desdibujando fronteras conceptuales

Esta exhibición muestra diferentes formas y usos del juguete alrededor del mundo, enfatizando que “un juguete puede, a la vez, proporcionarnos grandes lecciones, prepararnos para la convivencia en sociedad, servir de adorno, representar un desafío intelectual, satisfacer una forma de vida y hacernos parte de rituales”.

Ubicación: Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Moneda 13, Centro Histórico de la Ciudad de México Vigencia: Permanecerá hasta octubre. El museo abre de martes a domingo, entre las 10:00 y las 18:00 horas

Sí Costos: Entrada libre

5. Feria del maíz y la agro-biodiversidad

Fuente: SEDEMA Ampliar

Un encuentro cultural, ambiental y gastronómico organizado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que reunirá a productores, comunidades, instituciones y visitantes en torno al maíz, símbolo de la riqueza gastronómica de México. Se podrá disfrutar de talleres, comida, música y actividades para toda la familia. Además, habrá distintos concursos, como el concurso de tortillas hechas a mano.

Ubicación: Monumento a la Revolución

Pl. de la República s/n, Tabacalera, Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México Fecha y Horario: Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre, de 10:00 a 20:00 horas

Sí Costos: Gratuito

Para más eventos se recomienda consultar la cartelera de la CDMX. ¡Disfruta de lo que te ofrece la Cuauhtémoc!