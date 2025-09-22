Cuauhtémoc: Cartelera para este fin de semana de eventos
Exposiciones, danza, música y ferias: Lo más destacado de la agenda cultural en el corazón de la CDMX
La Alcaldía Cuauhtémoc, centro de la Ciudad de México, ofrece una amplia cartelera para este fin de semana, desde foto-periodismo de clase mundial hasta galas de ballet y ferias gastronómicas.
1. Pierre et Gilles
Se trata de una reconocida exposición del icónico dúo francés que combina fotografía y pintura, ofrece una exposición que examina la creación y la fuerza de varios símbolos presentes en la cultura popular. Visita la colección.
- Ubicación: Museo Franz Mayer
- Dirección: Av. Hidalgo 45, Guerrero, Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México
- Vigencia: Hasta febrero de 2026. El museo abre de Martes a Domingo de 10:00 a 17:00 pm
- Edad: A partir de 1 año
- Accesibilidad: Sí
- Costos: General: $120; Entrada para estudiantes, profesores y adultos mayores a 65 años con credencial vigente: $60. Menores de 6 años: Gratuito
- Boletos: https://boletos.franzmayer.org.mx/es/tickets/381833
2. World Press Photo
El concurso internacional de foto-periodismo más importante del mundo con más de 144 fotografías que narran historias y temáticas globales de la actualidad como conflictos políticos, culturales, sociales y climáticos. Este evento regresa a su recinto sede, el Museo Franz Mayer.
- Ubicación: Museo Franz Mayer.
- Dirección: Av. Hidalgo 45, Guerrero, Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México
- Vigencia: Hasta el 12 de octubre. El museo abre de Martes a Domingo de 10:00 a 17:00 pm
- Duración: 01:00 hora aprox
- Edad: A partir de 1 año
- Accesibilidad: Cuentan con elevadores y rampas de acceso a la mayoría de las salas y espacios públicos del museo, además de baños accesibles para personas con discapacidad
- Costos: General: $120; estudiantes, profesores e INAPAM: $60. Niños menores de 12 años: Gratuito. La entrada es gratuita los martes
- Boletos: https://boletos.franzmayer.org.mx/es/tickets/403534
3. Gala del Ballet Folklórico de México con la Orquesta Sinfónica Nacional
Para conmemorar el 108º aniversario del nacimiento de Amalia Hernández, el Ballet Folklórico Mexicano se une a la Orquesta Sinfónica Nacional en una magnífica puesta en escena que encantará a toda la familia. Esta función rinde homenaje a los visionarios del folclore mexicano, interpretando música y danza para honrar el legado artístico de Hernández.
- Ubicación: Palacio de Bellas Artes, Sala Principal
- Dirección: Av. Juárez S/N, Centro (Área 5), Cuauhtémoc, C.P. 06050, Ciudad de México
- Fecha y Horario: Domingo, 28 de Septiembre de 2025, A las 20:30 horas
- Duración: Aproximadamente 1 hora 40 minutos sin intermedio
- Costos: El boleto normal tiene un precio de $1,440
- Boletos: https://www.ticketmaster.com.mx/folklorico-de-mexico-de-amalia-hernandezorquesta-mexico-cdmx-28-09-2025/event/3D00630B93230EBC
4. La vuelta al mundo en 150 juguetes: Desdibujando fronteras conceptuales
Esta exhibición muestra diferentes formas y usos del juguete alrededor del mundo, enfatizando que “un juguete puede, a la vez, proporcionarnos grandes lecciones, prepararnos para la convivencia en sociedad, servir de adorno, representar un desafío intelectual, satisfacer una forma de vida y hacernos parte de rituales”.
- Ubicación: Museo Nacional de las Culturas del Mundo
- Dirección: Moneda 13, Centro Histórico de la Ciudad de México
- Vigencia: Permanecerá hasta octubre. El museo abre de martes a domingo, entre las 10:00 y las 18:00 horas
- Edad: A partir de 1 año
- Accesibilidad: Sí
- Costos: Entrada libre
5. Feria del maíz y la agro-biodiversidad
Un encuentro cultural, ambiental y gastronómico organizado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que reunirá a productores, comunidades, instituciones y visitantes en torno al maíz, símbolo de la riqueza gastronómica de México. Se podrá disfrutar de talleres, comida, música y actividades para toda la familia. Además, habrá distintos concursos, como el concurso de tortillas hechas a mano.
- Ubicación: Monumento a la Revolución
- Dirección: Pl. de la República s/n, Tabacalera, Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México
- Fecha y Horario: Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre, de 10:00 a 20:00 horas
- Edad: A partir de 1 año
- Accesibilidad: Sí
- Costos: Gratuito
Para más eventos se recomienda consultar la cartelera de la CDMX. ¡Disfruta de lo que te ofrece la Cuauhtémoc!