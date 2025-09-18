Álvaro Obregón: Cartelera para este fin de semana de eventos

Del 19 al 21 de Septiembre, la alcaldía Álvaro Obregón te espera con una variada oferta cultural y de entretenimiento en eventos.

1. TOC TOC en temporada 2025

Disfruta de esta comedia que explora los juegos de roles entre hombres y mujeres en la sociedad, contada desde una perspectiva masculina. No es una revancha, sino una revisión fresca y atemporal de las relaciones de pareja.

◦ Ubicación: Centro Cultural San Ángel, Av. Revolución s/n, San Ángel, Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México

◦ Duración: 01:30

Horario: Variado según el día

◦ Edad: A partir de 1 año

◦ Accesibilidad: Sí

◦ Costos: Desde $718 hasta $1,260

◦ Boletos: https://www.ticketmaster.com.mx/toc-toc-boletos/artist/1386435, https://carteleradeteatro.mx/2011/toc-toc/

2. Casa por Casa en San Bartolo Ameyalco

Una jornada del Festival Gobierno #CasaXCasa donde habrá baile aeróbico y jumping, danza y folclor en Pilares, rock con “Distor” y Vic Magic. Con la participación de la Academia “Kaikamahine Nani”, y los ritmos de Son y la Rika Rumba.

◦ Ubicación: Campo Alumbrado de San Bartolo Ameyalco, 2da. Cerrada de Miguel Hidalgo, San Bartolo Ameyalco, Álvaro Obregón

◦ Fecha: Viernes 19 de septiembre, 2025

◦ Horario: De 9 a 13:30 horas

Costo: Gratuito

3. Todo está bien

Esta comedia retrata la fragilidad de la vida laboral contemporánea. El intento fallido de suicidio de un “godín” abre un laberinto burocrático que revela la verdadera naturaleza de sus compañeros de trabajo y lo absurdo de la vida.

◦ Ubicación: Teatro Helénico, Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México

◦ Fechas y horarios: Estará todos los fines de semana a las 20:00, del 18 de septiembre al 5 de octubre

◦ Duración: 01:30

◦ Edad: Recomendable a partir de 15 años

◦ Accesibilidad: Sí

◦ Costos: General: $240

◦ Boletos: https://teatrohelenico.comprarboletos.com/artes-escenicas/todo-esta-bien-159

4. Gruta. Una Travesía escénica en homenaje a las ancestras

Una obra interdisciplinaria que explora el linaje materno y la memoria colectiva a través de las historias de mujeres de distintas edades. Un mosaico de experiencias que transita entre lo cotidiano, lo abstracto, lo ritual y lo onírico.

◦ Ubicación: Foro La Gruta

◦ Fechas y horarios: Hasta el 28 de septiembre, viernes, sábado y domingo a las 20:00 horas

◦ Duración: 01:10

◦ Edad: A partir de 8 años

◦ Accesibilidad: Sí

◦ Costos: General: $250

Si deseas conocer una cartelera más amplia, para otras alcaldías u otras fechas, puedes consultar la cartelera de la CDMX. ¡Disfruta de lo que te ofrece tu alcaldía!