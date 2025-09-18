Álvaro Obregón: 5 lugares que no te debes de perder

La alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, ofrece una diversidad de sitios que combinan historia, arte y cultura, perfectos para un paseo memorable. Aquí te presentamos cinco lugares que no puedes dejar de visitar en esta vibrante zona.

1. Plaza San Jacinto y Bazar del Sábado

Este pintoresco lugar invita a un paseo tranquilo entre iglesias históricas. Los sábados, el ambiente se anima con la presencia del tradicional Bazar del Sábado, un evento imperdible para quienes buscan artesanías, arte y un ambiente festivo. Se ubica en la colonia San Ángel, con código postal 01000.

2. Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Sumérgete en el universo de dos de los artistas más icónicos de México. Visita las casas donde Diego Rivera y Frida Kahlo vivieron y crearon parte de su obra. Hoy, este espacio alberga piezas de su trabajo y objetos personales, permitiéndote un acercamiento íntimo a su legado y vida íntima. Además es una de las primeras obras funcionalistas en Latino América construida por el icónico arquitecto Juan O’Gorman. El costo general del museo es de $45 que se necesitan pagar en efectivo, menos para estudiantes y profesores, personas con discapacidad y niños menores a trece años. Los domingos hay entrada general gratuita. Su horario es de martes a domingo de 10:00 a 17:30 pm.

Lucía Bucio Ampliar

3. Museo Casa del Risco

Un sitio con una historia rica y una arquitectura deslumbrante. Este museo también funciona también como Centro Cultural Isidro Fabela, ofreciendo una variedad de exposiciones y eventos que enriquecen la oferta cultural de la zona. Su horario es de 10:00 a 17:00 pm de martes a domingo. La entrada es libre y se encuentra en la Plaza San Jacinto.

4. Iglesia y Ex-convento de San Jacinto

Esta joya arquitectónica es un punto de referencia histórico y cultural que se encuentra en el corazón de San Ángel. Su presencia añade un toque de serenidad y tradición al recorrido por la alcaldía. El templo es una de las primeras iglesias coloniales en la Ciudad de México. Visitar el ex-convento no tiene ningún costo y su horario es de Lunes a Domingo de 08:00 am a 20:00 pm.

5. Centro Cultural San Ángel

Ubicado también en la emblemática zona de San Ángel, en Av. Revolución, esquina con Francisco I. Madero, en la colonia San Ángel.Este centro cultural es un espacio dedicado a la exhibición de obras de arte y dentro de él se encuentra el Teatro López Tarso. Su cercanía a otros puntos de interés lo convierte en una parada esencial para los amantes de la cultura. Se puede visitar de lunes a domingo, de las 10:00 a 20:00 hrs.