Oasis concierto CDMX sábado 13 septiembre: Horario, cómo llegar, clima, posible setlist y todo lo que tienes que saber
La banda británica vuelve con una segunda fecha en la Ciudad de México.
La segunda presentación de Oasis en la Ciudad de México se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre, de vuelta al Estadio GNP Seguros, dando así continuidad a una serie de conciertos que forman parte de su regreso a los escenarios de todo el mundo, con la gira Live’25.
Ahora, algunos datos necesarios a saber para asistir. Cómo llegar, bandas invitadas, probable setlist y condiciones del clima, a continuación.
¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?
- Metro: Línea 9 (café), estación Ciudad Deportiva, acceso directo a Puerta 6. Alternativas: Velódromo o Puebla, con una caminata de entre 10-15 minutos.
- Metrobús: Línea 2, estación Iztacalco, que conecta con la Puerta 15.
- Trolebús: Rutas que se aproximan al área de Ciudad Deportiva.
- Transporte especial: Servicios tipo Eventbrite/Ticket2Ride que facilitan concertados y evitan tensión con el estacionamiento.
¿Cómo acceder al Estadio GNP Seguros?
- Accesos oficiales al estacionamiento por las Puertas 7,8,9 y 15.
- Estacionamiento alternativo disponible en el Palacio de los Deportes.
- Vías de llegada recomendadas: Viaducto Río de la Piedad, Eje 3 Sur Añil, Avenida Río Churubusco.
- Se recomienda llegar al menos 2 o 3 horas antes del inicio del evento para evitar saturaciones y demoras.
Rutas sugeridas por zona
- Desde Polanco y Reforma: Reformas para Eje 1 Sur, Viaducto Río de la Piedad hasta Ciudad Deportiva, en un trayecto de entre 45 y 60 minutos de duración.
- Desde el Sur (Coyoacán o Tlalpan): Río Churubusco, Eje 3 Sur hasta Viaducto para la estación de Metro más cercana; 1 hora de traslado, aproximadamente.
- Desde el Norte (Indios Verdes y GAM): Circuito Interior, luego Viaducto Río de la Piedad hasta Metro o transporte mixto: 1 a 1.5 horas.
¿Lloverá el viernes 12 de septiembre?
De acuerdo con el Sistema Metereológico Nacional, se esperan temperaturas entre 13 y 14 °C mínima y 22-23 °C máxima. Existe alta probabilidad de lluvias o tormentas durante la tarde y noche; cielos mayormente nublados. Se recomienda llevar impermeable o chamarra ligera; los paraguas podrían estar restringidos en accesos.
Setlist probable
Basado en los conciertos ya realizados en la gira Live ’25, este es el repertorio que Oasis ha venido repitiendo, y lo más probable es que sea muy similar en CDMX.
- Fuckin’ in the Bushes (intro)
- Hello
- Acquiesce
- Morning Glory
- Some Might Say
- Bring It On Down
- Cigarettes & Alcohol
- Fade Away
- Supersonic
- Roll With It
- Talk Tonight
- Half the World Away
- Little by Little
- D’You Know What I Mean?
- Stand by Me
- Cast No Shadow
- Slide Away
- Whatever
- Live Forever
- Rock ’n’ Roll Star
Encore
- The Masterplan
- Don’t Look Back in Anger
- Wonderwall
- Champagne Supernova