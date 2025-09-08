La Corneta: TOP 10 Lunes 8 de septiembre 2025 - Cómo NO romper el hielo
Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal nos dan lecciones de cómo no debes romper el hielo al iniciar una conversación.
Iniciar una conversación con personas que no tiene mucha confianza, siempre es complicado. Es por eso que hoy, en La Corneta, te damos algunos consejos sobre CÓMO NO ROMPER EL HIELO.
Al más puro estilo de Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristobal, el TOP 10 del día te a va a sacar una sonrisa... y algo más.
