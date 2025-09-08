;

  • 09 SEP 2025, Actualizado 03:51

La Corneta: TOP 10 Lunes 8 de septiembre 2025 - Cómo NO romper el hielo

Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal nos dan lecciones de cómo no debes romper el hielo al iniciar una conversación.

LA CORNETA - Top 10 8 Septiembre COMO NO ROMPER EL HIELO

LA CORNETA - Top 10 8 Septiembre COMO NO ROMPER EL HIELO

14:22

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

W RADIO

Iniciar una conversación con personas que no tiene mucha confianza, siempre es complicado. Es por eso que hoy, en La Corneta, te damos algunos consejos sobre CÓMO NO ROMPER EL HIELO.

Al más puro estilo de Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristobal, el TOP 10 del día te a va a sacar una sonrisa... y algo más.

LA CORNETA - Top 10 8 Septiembre COMO NO ROMPER EL HIELO

LA CORNETA - Top 10 8 Septiembre COMO NO ROMPER EL HIELO

14:22

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

LA CORNETA - Lunes a viernes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad