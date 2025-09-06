Alerta aérea en Europa: más de 120 mil vuelos afectados por presunta interferencia rusa

Se confirmó que más de 120 mil vuelos en Europa han sido afectados por presuntas interferencias provenientes de Rusia, un problema que ha ido escalando significativamente en los últimos meses.

Ya hay antecedentes de afectaciones

La situación, descrita por expertos como una “guerra híbrida” en el espacio aéreo, está poniendo en alerta a las autoridades de aviación civil y a las aerolíneas.

¿Qué ha afectado los vuelos?

Según un informe reciente, entre enero y abril de 2025, un total de 122 mil 607 vuelos de 365 aerolíneas diferentes sufrieron interrupciones en sus sistemas de navegación y comunicación. Las zonas más impactadas se encuentran en los países del Mar Báltico, incluyendo Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, Finlandia y Suecia, donde en algunos casos, hasta el 85% de los vuelos han reportado incidentes de bloqueo de señal y suplantación de señal.

Las interferencias, que han sido rastreadas hasta puntos de origen en Kaliningrado y San Petersburgo, provocan desde falsos informes de posición hasta fallos en los radares de los aviones, forzando a los pilotos a recurrir a métodos de navegación manuales y a “la vieja escuela”, una situación que aunque no ha causado accidentes, sí eleva los riesgos, especialmente en condiciones climáticas adversas o con alto tráfico aéreo.

El problema ha experimentado un crecimiento exponencial. Tan solo en Suecia, los incidentes reportados han pasado de 55 en 2023 a 495 en 2024, y a más de 733 en lo que va de 2025, un incremento que ha encendido las alarmas en la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (AESA). A pesar de las acusaciones, el gobierno ruso no ha emitido una respuesta oficial.

¿Cuál es el historial de las fallas en la aviación europea?

Este escalada de interferencias no es un fenómeno aislado. Recientemente, un vuelo que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue víctima de una presunta interferencia de señal rusa sobre Bulgaria. Aunque el avión aterrizó sin incidentes, el suceso puso el problema en el foco mediático.

Este tipo de incidentes ha estado afectando no solo a la aviación civil, sino también a la navegación marítima en el Mar Báltico, donde las aseguradoras han aumentado sus primas debido a la inestabilidad de las señales.

La UE y sus aliados están explorando activamente alternativas como el uso de sistemas de navegación satelitales alternativos como Galileo y tecnologías terrestres para mitigar la dependencia del GPS.

