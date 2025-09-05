Tributo a Frank Sinatra en CDMX 2025: Fecha, lugar y precios de los boletos para ir en septiembre

Tributo a Frank Sinatra en CDMX: Fecha, lugar y precios de boletos / Art Zelin

¿Eres fan de las canciones de Frank Sinatra? Pues si estás leyendo esto, seguramente sí. Y hay buenas noticias porque en la Ciudad de México se realizará un tributo en vivo a su inconfundible trayectoria, con un ambiente musical tremendo y completamente multisensorial.

Un concierto a la luz de las velas

El homenaje se llevará a cabo en El Cantoral, uno de lugares más conocidos de la capital, donde habrá clásicos como Fly Me To The Moon, The Way You Look Tonight, Come Fly With Me, My Way, I’ve Got You Under My Skin, además de otros como New York, New York, You Make Me Feel So Young y That’s Life.

El show estará a cargo del Tenoch Niño de Rivera Jazz Quintet, conformado por piano, sax, batería, contrabajo y voz, que revivirán al inigualable repertorio de Sinatra en un entorno muy a su estilo: íntimo, cálido y elegante.

El Cantoral en CDMX. Ampliar

Precios de boletos y horarios

Los boletos tienen un costo que va de 380 a 555 pesos, aunque debes darte prisa porque ya se agotaron las zonas premium y palcos. El evento se será el viernes 19 de septiembre, con una función a las 7:00 p.m. y otra a las 9:30 p.m.

Pícale aquí para que consigas tus entradas.

