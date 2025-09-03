;

Pensión Mujeres del Bienestar: ¿Quiénes reciben su pago este jueves 4 de septiembre de 2025?

Las pensionadas podrán recibir hasta 3 mil pesos cada bimestre

La Pensión Mujeres del Bienestar tiene como objetivo contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores. Te contamos quiénes tendrán su pago este jueves 4 de septiembre de 2025.

¿Quiénes reciben su pago de la Pensión Mujeres del Bienestar?

De acuerdo con el programa, este nuevo programa consta de un apoyo de 3 mil pesos bimestrales a todas las beneficiarias. La Pensión Mujeres del Bienestar tiene como meta apoyar a todas las mujeres de los 60 hasta los 64 años de edad.

Para este jueves 4 de septiembre de 2025, las mujeres que cuenten con esta ayuda social y lleven en su apellido la inicial ‘C’, serán beneficiarias de un monto de $3000 mexicanos cada bimestre. Así que de acuerdo con el calendario de pagos de la Pensión Mujeres del Bienestar se encuentran:

  • Lunes 1 de septiembre: Apellidos que inician con la letra A.
  • Martes 2 de septiembre: Apellidos con la letra B.
  • Miércoles 3 de septiembre: Apellidos con la letra C.
  • Jueves 4 de septiembre: Apellidos con la letra C.

¿Cómo me puedo registrar para recibir la Pensión Mujeres Bienestar?

Recuerda que este programa es universal y solo debes cumplir con tres criterios que se deben cumplir para la incorporación de todas las mujeres que quieran contar con este trámite. Por lo que los requisitos son:

  • Tener entre 60 y 64 años de edad
  • Tener nacionalidad mexicana por nacimiento y naturalización
  • Residir en cualquier lugar de la República Mexicana

esta pensión tiene el fin de reconocer toda una vida de trabajo de las mujeres, sobre quienes históricamente y de forma inequitativa han recaído las labores domésticas y de cuidado de las familias, actividades muchas veces no valoradas.

