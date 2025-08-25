VIDEO: Así encontraron a bebé abandonada en baños del metro UAM; Policía corrió a un hospital para salvarle la vida

De nueva cuenta y como se ha visto en varias ocasiones ya en el último año, un bebé fue abandonada a su suerte en la Ciudad de México. Esta vez, el recién nacido fue localizo dentro de unos baños públicos ubicados afuera del metro UAM en la Alcaldía Iztapalapa.

El incidente ocurrió la mañana de este lunes 25 de agosto, cuando la encargada de los baños, una señora cercana a los 50 años de edad, entró a revisas cada uno de los cubículos cuando en no de ellos vio unas cobijas enrolladas. Al acercare, descubrió a la bebé aún con signos de vida, por lo que buscó ayuda de inmediato.

De acuerdo a su propio relato en varios medios de comunicación, no se percató de quién o quiénes fueron los responsables de dejar al menor abandonado. Aseguró que busco apoyo de sus amigos del lugar y posteriormente de la Policía.

UN ELEMENTO DE LA SSC, EL HÉROE DEL DÍA

En un video que ya se ha hecho viral en las redes sociales, se puede ver el momento en el que un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana carga al menor en brazos corre desde el sitio del hallazgo hasta un hospital cercano, donde lo entrega al personal médico para su atención inmediata.

Al momento de destaparla, una de las enfermeras asegura que la bebé ya no tenía signos de vida, pero el mismo Policía le dice que sí y ahí termina la grabación.

De acuerdo a información posterior, se sabe que la menor sí se pudo salvar y está siendo atendida. Fue diagnosticada con signos vitales estables pero en estado delicado debido a su prematurez, exposición al frío y posible deshidratación.

La SSC-CDMX y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX están revisando cámaras de vigilancia del Metro y alrededores para identificar a los responsables. Se investiga como un caso de abandono de menor, que en México puede conllevar penas de hasta 5 años de prisión. No hay detenidos aún, y se desconoce el motivo del abandono.

“TENGO a UNA BEBÉ…ESTABA ABANDONADA”

Es un agente de @SSC_CDMX q lleva en los brazos a un bb q alguien dejó en unos baños públicos.

La halló en los baños del @MetroCDMX UAM

DOS CASOS EN MENOS DE 24 HORAS

El de esta menor en Iztapalapa, en el segundo caso de abandono en menos de un día en la Ciudad de México. Apenas el domingo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, localizaron a un bebé de cuatro meses de nacido que fue dejado sobre una banqueta en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo…

Los policías acudieron a la avenida Jalisco esquina con el anillo Periférico, en la colonia Tacubaya, en atención a un reporte emitido a través de la frecuencia de radio por los operadores del Centro de Comando y Control Poniente, de una persona en riesgo.

Los responsables fueron los propios padres del bebé, quienes gracias a cámaras de vigilancia fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades.