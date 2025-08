Sandra Cuevas, rumbo al 2030: Prefiero mis escándalos y polémicas, pero tener una Ciudad de México segura

Polémica, directa, sin filtros y con muchos detractores y contrincantes, así es la vida pública de Sandra Cuevas, que, pese a llevar ya un tiempo fuera de la política, su objetivo no cambia: Ser Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Así lo aceptó en entrevista para Así Las Cosas con Diego Martínez e Issac Morá de W RADIO. donde habló de su nuevo proyecto ‘MÉXICO NUEVO’, que tiene como meta ser un nuevo partido que surja como nueva opción para los ciudadanos de cara a las elecciones locales del 2027 y las federales del 2030.

¿Cómo se financia y qué fin tiene México Nuevo?

“Este año lo que hice fue fundar Sandra Cuevas Diamond Group, una empresa que funciona como plataforma financiera para continuar con mi objetivo principal que es hacer política. Diamond Group tiene 10 marcas, bueno ya 11 y dentro de esas marcas está Sandra Cuevas Galería de arte, Sandra Cuevas restaurantes, Sandra Cuevas cosméticos y ahorita ya está funcionando Sandra galería de arte, el próximo mes, inauguramos el primer restaurante. También se se va a lanzar el tequila, ya está trabajando Sandra Cuevas asesoría política, Sandra entretainment: tenemos ahí una obra de teatro con Gerardo Quiroz, una producción muy bonita, se llama ‘Frida Kahlo el musical’ y bueno la empresa va bien, pero ahora regresamos con México Nuevo a hacer política. Es una infraestructura empresarial para poder cumplir las aspiraciones que ayer se hablaron rumbo a la jefatura de gobierno 2030”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Violación grupal en Campeche: Susan Saravia denuncia que hay más víctimas

Seguridad y una mejor calidad de vida de los mexicanos, ese es el fin y la meta que México Nuevo tiene como objetivo, bajo la bandera de tener cercanía con la gente.

Cuevas dijo que la mejor forma de que la ciudadanía los conozca es ir casa por casa e invitarlos a que se sumen al proyecto.

“México Nuevo es una plataforma, una organización política que se va a convertir en unos meses en un partido político. Es una alternativa para todos los mexicanos, no voy a señalar lo que es cada uno de los partidos políticos que ya existe que ya conocen porque ya todos sabemos lo qué pasa en el país, mi propuesta es demostrar con trabajo así como lo hice en la alcaldía Cuauhtémoc, con trabajo con resultados, podemos darles una vida mejor a los que habitan en la Ciudad de México a los que habitan en el Estado de México, los que habitan en todo el país. Quiero que sean felices felices porque van a salir a sus calles, las van a ver iluminadas, las van a ver sin baches, van a tener los servicios urbanos que necesitan, pero también vamos a luchar porque se acabe la inseguridad en el país o rescatar el núcleo familiar. Eso es lo que va a ser México Nuevo es lo que es lo que pretende, y eso vamos a ir ofreciendo casa por casa. Aquí la mejor estrategia que va a tener México nuevo es tocar en cada casa y platicar con la gente, no vamos hablar mal de los otros partidos, ni tratar de convencerlos de qué se cambien o que no crean, sino solamente que conozcan que hay alguien más que puede trabajar para ellos”.

Sandra Cuevas rechazó unirse a MC o el PVEM Ampliar

QUE LA GENTE NOS ESCUCHE Y QUE DECIDAN A QUIÉN CREERLE

“Yo cuando llegué a la alcaldía Cuauhtémoc, hice lo que estoy haciendo ahorita tocar puerta por puerta, expresar lo que lo que yo soy lo que yo puedo hacer por ellos. No prometo lo que no puedo hacer y sí, pues sí, sí, vengo de un partido político más bien de varios de varios partidos políticos, pero yo no me quedé en esos partidos, porque a mí ya no me quisieron esos partidos y ya no me quisieron porque soy diferente. Ya no me quisieron porque no me presté para lo que ellos querían, no me presté a que me dieran una diputación por premio de consolación, porque iban a meter a alguien más en un en un lugar en una alcaldía, una demarcación que yo había trabajado y no me queda en Movimiento Ciudadano, porque no quise ser parte de estarle aplaudiendo Morena. Cuando la gente le venden un partido de oposición, entonces pues no soy como ellos. Si te puedo decir que soy una persona que le gusta trabajar por su país, yo podría estar tranquilamente mi empresa, sin embargo yo nací para hacer política política, es estar cercana a la gente, a lo mejor mis formas no son las convencionales, a veces no gustan, a veces son son disruptivas, pero si dan buenos resultados. Entonces eso es lo que quiero ofrecerle a la gente, no les pido que crean solamente que nos escuchen y ya al final ellos van a tomar una decisión”.

PREFIERO MIS POLÉMICAS Y ESCÁNDALOS A UNA CIUDAD INSEGURA

Sobre las formas en las que se maneja, sus antecedentes en Cuauhtémoc, sus redes sociales y los escándalos y acusaciones en los que se ha visto involucrada, Sandra Cuevas dijo que así se crió, así se maneja, pero siempre busca dar resultados:

“Van a ver a la misma Sandra porque pues no he cambiado, me dicen de mis formas y no, no son bonitas, mis formas son así, así me educaron y así así estoy he hecho entonces si yo cambiara pues sería hipócrita porque mi forma es dura mi forma es recia, entonces yo no puedo cambiar lo que soy yo. Como vecina de la alcaldía Cuauhtémoc, yo preferiría estar viendo las polémicas de Sandra Cuevas, el que quita el que quitó los rótulos y que hoy ya varios alcaldes también lo hacen y pone su logotipo y nadie dice nada, pero bueno, Sandra lo hacía y ese era su escándalo o Sandra Cuevas quiso quitar los Sonideros porque el sonido está muy muy alto y le lastima a los vecinos y se hizo otro otro escándalo. Yo preferiría esos Escándalos y no con lo que está pasando ahorita, que el fin de semana matan a tres personas en una Chelería clandestina, pues es una chelería clandestina que permite el mismo gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc, pero no por eso van a matar a las personas. O yo prefiero escuchar los escándalos de Sandra Cuevas que no hacen daño, solamente es polémica, pero no ver feminicidios, no están quemando patrullas en Tepito, no ver que se está haciendo un escándalo un problema muy grande, un problema social porque quieren poner a fuerza una casa del migrante a donde le van a dar en la torre a la sociedad al barrio de Tepito. Yo prefiero los escándalos de Sandra Cuevas o esas polémicas que no se hacen daño. Eran ruido pero no causaban afectaciones. Nosotros le dábamos seguridad a la gente teníamos presencia, no había atentados contra políticos, no había feminicidio, no habían muertos en los locales de los mercados públicos, no estaba desbordado el ambulantaje como hoy lo vemos en la alcaldía Cuauhtémoc, dentro de las colonias y en lugares en lugares como la Alameda central que pueden decir ‘no es que a mí no me toca, no me toca’, pues no te toca, pero si te toca hablar, levantar la voz y decir se ve espantoso un monumento lleno de puestos o una Alameda y llena de puestos; entonces yo prefiero prefiero a la Sandra Cuevas disruptiva.

TE RECOMENDAMOS LEER: Esto es lo que ganan las distintas clases sociales en México, según las estadísticas del INEGI

Cuevas dijo que no quiere políticos en su movimiento, sino gente de barrios y de las calles, que sabe cómo se vive, qué se necesita y que trabaje cerca de los ciudadanos.

“No me interesa que se sumen más políticos, porque lo que yo quiero es gente nueva, al menos en México Nuevo, Ciudad de México y parte del Estado de México. Quiero gente de abajo, de los barrios, hay gente muy preparada, hay gente que sabe hablar a la gente a los demás a los vecinos que sabe cuáles son los servicios que necesitan que sabe trabajar que meten las manos que no llegan de reyes que no llegan de directores de jefes, a dar órdenes y no resuelven. esa es la gente que yo necesito que trabaje y que se sume para entonces así poder crear toda la estructura de la Ciudad de México y poder competir en el 2027, con perfiles que sepan trabajar que sepan tratar a la gente

Por último, Sandra Cuevas fue clara: El objetivo principal es competir por ser Jefa de Gobierno en el 2030, aunque la primera misión es ir ganando terreno en la capital, con las elecciones de alcaldías en el 2027.

“Ayer me lo preguntaron, o sea, yo no presenté mi proyecto, quiero ser jefa de gobierno, no, después en la rueda de prensa, alguien lo preguntó, pero yo mi finalidad es coordinar, coordinar a la gente enseñando a trabajar, que sean como militares, que sean soldados que entiendan que nosotros, todos nosotros somos los empleados de ustedes y que estamos para limpiar la casa, que es la ciudad de México. Entonces quiero coordinar, coordinar mentes, quiero coordinar para que en el 2027, logremos un cambio en la ciudad, un pequeño cambio con dos objetivos que es la alcaldía Azcapotzalco y alcaldía Cuauhtémoc y entonces podemos dar la batalla para el 2030”.