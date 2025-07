Independencia de Estados Unidos: La otra cara del 4 de Julio

Cada 4 de julio, millones en Estados Unidos celebran su independencia con fuegos artificiales, desfiles y barbacoas. Pero pocas veces se habla del verdadero rostro de la guerra que hizo posible esa libertad. La Independencia de Estados Unidos no fue solo una gesta heroica; también fue un conflicto crudo, sangriento y lleno de contradicciones.

La imagen que se ha contado durante generaciones está llena de escenas casi cinematográficas: colonos arrojando té en el puerto de Boston, George Washington cruzando el río Delaware o Paul Revere cabalgando de noche para alertar sobre los británicos. Pero, como dice el historiador y ganador del Premio Pulitzer, Rick Atkinson, esa narrativa es solo una parte de la historia. Su nuevo libro The Fate of the Day revela el otro lado de la Independencia de Estados Unidos: el más oscuro, sangriento y olvidado.

Una guerra más violenta de lo que nos contaron

Al menos 25,000 estadounidenses murieron en la guerra, algunos historiadores creen que podrían haber sido hasta 40,000. Eso representa una proporción de muertes mayor que en casi cualquier otra guerra en la historia del país, excepto la Guerra Civil. Jóvenes de apenas 16 o 17 años morían congelados en campos de batalla como Saratoga.

La crueldad no solo venía de los británicos. Ambas partes cometieron atrocidades, y quienes se mantenían fieles a la Corona podían terminar encarcelados, torturados o incluso ejecutados.

Además, no todos los colonos querían la Independencia de Estados Unidos. Muchos se sentían aún británicos. Incluso William Franklin, el hijo de Benjamin Franklin, apoyaba a la monarquía y terminó exiliado. El conflicto dividió familias, comunidades enteras e incluso a los pueblos indígenas como los iroqueses, que se enfrentaron entre sí apoyando distintos bandos.

Los padres fundadores: ni héroes perfectos ni semidioses

Parte del mito nacional estadounidense ha consistido en elevar a los llamados Padres Fundadores a la categoría de figuras casi divinas. Pero, como explica Atkinson, también eran humanos, con defectos importantes. George Washington, por ejemplo, tuvo casi 600 esclavos durante su vida y, aunque luchaba por la libertad de una nación, esa libertad no era para todos.

Por otro lado, la idea de que Estados Unidos ganó la guerra “solo” es falsa. Sin la ayuda de Francia (gracias al talento diplomático de Franklin) la Independencia de Estados Unidos probablemente no habría sido posible. España y los Países Bajos también jugaron un papel crucial. Esta realidad recuerda que incluso los países más poderosos han necesitado aliados.

¿Por qué es importante contar esta versión?

Comprender la verdadera historia de la Independencia de Estados Unidos nos permite ver con más claridad cómo surgió esa nación y por qué sigue siendo tan conflictiva en muchos aspectos. Según Atkinson, el carácter belicoso, dividido y muchas veces violento del país ya estaba presente desde su nacimiento.

Hoy, a 250 años del inicio de esa revolución, mirar con ojos críticos el pasado no es un acto de traición, sino de madurez histórica. Solo así se puede entender por qué y cómo se construyen los mitos, y qué verdades se han dejado de lado.

