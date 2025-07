Chespirito: entendiendo la genialidad del pequeño Shakespeare mexicano por medio de la serie y los ojos Latinoamericanos

Por muchos años como mexicano no entendía el tamaño del fenómeno de Chespirito en centro y Sudamérica, de hecho, aún recuerdo el primer “chique cultural” que tuve con unos amigos chilenos por no poder asimilar su pasión por “El Chavo” y demás personajes de Roberto Gómez Bolaños. Ahora tras el climático final del episodio 4 de Chespirito: Sin Querer Queriendo es que finalmente en mi interior se ha redimido al genio, al pequeño Shakespeare mexicano.

A lo largo de los primeros episodios de esta increíble producción que se encuentra disponible en HBO MAX, es que finalmente he podido entender eso que amigos en Argentina, Chile, Colombia y Perú me decían. Es por esto por lo que, para complementarlo, regrese a preguntarles por qué fue tan importante en sus respectivas latitudes.

El fenómeno en Argentina

Al sur mi buen amigo Javier Nicolás Córdoba me comento que si tomamos “al Chavo por la obra que es cuando eres niño. Era extremadamente divertido, porque eran muy empáticos todos los personajes de Chespirito o sea toda la vecindad y todos los personajes como el Chapulín Colorado, el Chómpiras y demás personajes que salieron de Roberto Gómez bolaños eran para niños. El idioma y la forma de transmitir los chistes que tenían, eran muy inocentes y lo pasaban también en un horario prime time en Argentina, entonces no podías terminar el día o llegar de la escuela sin mirar Chespirito porque estaba en 2 horarios “Prime”, entonces era como parte de tu vida. Es una realidad que había personas a las que les gustaba o no, pero todo el mundo lo miraba. Sin duda el atractivo principal que tenía, era el humor súper sano y sencillo, lo podías mirar en familia sin generar ningún tipo de conflicto. El Chavo por ejemplo era divertido por sus situaciones sencillas y era algo que de alguna manera te hacía verte reflejado. En el caso del Chapulín Colorado, era un héroe que no lo era, porque era un hombre común que resuelve las cosas como un hombre cualquiera y su arma era todo un ícono. Ahí está la grandeza de todo lo que hizo Chespirito y de todos los personajes que tenía”.

La relevancia en Chile

Al otro lado, igual al sur, nuestro amigo Daniel Marre nos comentó que “El Chavo principalmente en la época de los 70, principios de los 80, era un programa muy conocido en Chile porque se transmitía en televisión nacional en uno de los canales estatales, por ende era el mainstream televisivo en esa época, más tomando en cuenta que en ese tiempo no había cable o internet, entonces prácticamente todo giraba en torno a la televisión y lo pasaban en un horario estelar, entonces todos lo veíamos y eso se combinaba con un humor súper universal. La gracia de Bolaños y compañía es la universalidad en el humor, de reírse de cosas simples, de las diferencias entre clases sociales y de todo lo que ocurrió en esa vecindad. La ingenuidad y el tipo de humor sin ser vulgar, sobre todo en una época que donde en Chile había muchas restricciones de comunicación, entonces esta magia de hacer reír de una manera más creativa con personajes que representaban a los niños. Entonces muchos pasamos nuestra infancia viendo el reflejo de nosotros mismos en la televisión, entonces yo creo que eso, el lenguaje universal, el soporte de poder transmitirse donde sea y sobresalir en una época que estaba plasmada por animaciones japonesas, llega este “live action” en un idioma propio, por ende, era super relevante para nosotros como hispanos”.

El refugio que fue en el Perú

En tierra inca, mi colega Jesús Veliz plantea que Chespirito “es transversal en todo sentido, porque lo ha sido generacionalmente, ha sido un ídolo de todas las edades, desde que apareció hasta ahora, ya que incluso hoy te encuentras repeticiones de los clásicos como el Chapulín Colorado o El Chavo en cadenas de televisión. Es un tema transversal a nivel social porque los diversos problemas reflejados en las series, exponía nuestras deficiencias latinoamericanas, básicamente las brechas económicas y sociales. Estos conflictos son eternos, casi nunca han sido resueltos y pues uno se puede identificar con simplezas como el abuso en los diferentes niveles socioeconómicos, la injusticia, la torpeza, el miedo o sobreponerse ante la adversidad son factores muy latinoamericanos. Particularmente en el Perú fue muy popular porque la propuesta televisiva era muy poca, la producción peruana a nivel televisión era bastante escasa, se concentraba en novelas, no era tan variada y pues los enlatados funcionaban bastante bien. Chespirito llenaba muchísimas horas de programación en el Perú, el impacto fue bastante grande, de hecho, vino el elenco durante la década del 80. Roberto Gómez Bolaños vino varias veces también a hacer obras de teatro, es más Ramón Valdés fue figura de una campaña publicitaria de uno de los postres emblemáticos del Perú, del turrón de San José y él salía en los comerciales.

En verdad creo que la honestidad de los personajes expuestos, más allá de las personas, los guiones eran auténticos y eso jalaba muchísimo también. Sobre todo, en un momento en donde el Perú sufrió varios cambios a nivel político, las dictaduras y gobiernos militares, en fin, creo que la televisión y específicamente Chespirito, fue un albergue para mucha gente y es por eso que incluso hoy, no creo que dejen de emitirse episodios de hace 60 o 50 años, creo que no va a dejar de pasar porque creo que ya es parte un poco de lo que somos aquí en el Perú”.

Como podemos ver en los comentarios de mis colegas la simpleza, universalidad y sobre todo el humor Blanco de Roberto Gomez Bolaños, le han valido trascender de manera transversal a lo largo de las generaciones y estratos sociales a lo largo del continente. Todo esto se puede percibir por medio de la serie, ya que ese pequeño Shakespeare siempre quiso proyectar, una comedia de contrastes… con el corazón.