El VIDEO de Rosita Bouchot revelando que Roberto Gómez Bolaños le coqueteó cuando fue Paty en El Chavo del 8

Rosita Esther Gómez Bouchot, quien dio vida al personaje de Pati en El Chavo del 8 en 1975, reveló que Roberto Gómez Bolaños le coqueteó cuando se integró al elenco del programa. La actriz fue recomendada por Horacio Gómez Bolaños, hermano del comediante y quien interpretó a Godínez en la misma serie.

En un video difundido en Youtube, la actriz, quien fue la segunda en interpretar a la vecina del Chavo, relató que en una ocasión, Chespirito se acercó a su camerino para insinuarse.

Una vez se me acercó en el camerino, me comentó que no sabía si me estaba llamando como actriz o como mujer… Yo en ese momento no supe qué decir, me bloqueé por completo, me quedé callada

— Rosita Esther Gómez Bouchot