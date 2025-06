EE.UU. sin pruebas contra bancos mexicanos… no se encontró lavado de dinero: Sheinbaum

Con un México no niega ni acepta porque no hay pruebas, fue como respondió la presidenta Claudia Sheinbaum, a la acusación que hizo el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, de lavado de dinero contra los bancos Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CI Banco.

Desde el inicio de la “mañanera” de este jueves y sin pregunta expresa, la primera mandataria advirtió que en su administración no se va a cubrir a nadie, aunque para actuar administrativamente o penalmente, sin embargo, pidió a Estados Unidos pruebas, petición que dijo, se hizo formalmente, sin que se haya dado una respuesta contundente.

“La mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias, de empresas chinas con empresas mexicanas, las empresas chinas que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer, son empresas legalmente constituidas. México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares, en el 2024 tuvo 139,000 millones de dólares, entonces mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas, legalmente constituidas, a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, pues no es prueba de lavado de dinero”.

Y es que explicó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizaron sus investigaciones, e incluso dijo estas siguen, pero aclaró sólo se ha encontrado una falta administrativa, lejos a los señalamientos del gobierno estadounidense.

Hoy presentamos, junto con gobernadoras y gobernadores, los Polos de Bienestar. El Plan México avanza; nuestro país está fuerte y unido. https://t.co/vO84td7Kx9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 26, 2025

En dicho tenor Sheinbaum Pardo enfatizó que México no puede aceptar las acusaciones contra las instituciones financieras.

“Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos. Sencillamente, no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF o de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar. Esta es nuestra posición. Nosotros no vamos a cubrir a nadie. No hay impunidad, pero se tiene que demostrar que, en efecto, hubo lavado de dinero. No con dichos, sino con pruebas contundentes”.

La jefa del Ejecutivo Federal precisó que con la administración Trump se busca construir una buena relación, sin subordinación y con respeto, pues México, enfatizó, no será piñata de ningún otro país.

“México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, de iguales. No somos piñata de nadie. A México se le respeta y esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump, que ha llevado el secretario de Economía, con el secretario de Comercio, el secretario de Hacienda, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Nos colaboramos, nos coordinamos y además hay mucha colaboración y coordinación. Pero en este caso particular pues tiene que haber pruebas. Si no hay pruebas, pues cómo se va a acompañar en un proceso de este tipo”.

Sheinbaum Pardo agregó que quien apueste por qué no se concrete una buena relación con Estados Unidos se va a quedar con las ganas, pues las épocas de entreguismo quedaron en el pasado.

“México va a tener siempre una relación con Estados Unidos, qué pedimos nosotros respeto, no subordinación, habrá quien quiera que esa relación avance, pero nosotros estamos empeñados en que avance siempre defendiéndome frente a todas las circunstancias, México tiene una integración económica con Estados Unidos muy importante, pero no sólo es para beneficio de México, es para beneficio de los Estados Unidos, hubo épocas de mucho entreguismo, esas épocas ya se fueron”.

Cuestionada respecto a si existen indicios en las investigaciones del gobierno mexicano, a lo que el Departamento del Tesoro argumenta sobre el hallazgo de los sobornos al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, la presidenta negó que haya alguna evidencia al respecto.

“Ningún indicio, o sea no hay, sigue investigando la UIF, no es que ya investigó y se acaba la investigación, entonces siguen las investigaciones de estas tres empresas y de otras empresas que salgan de ahora con la fortaleza del de la nueva ley, pues también se le dan más capacidades a la UIF para seguir investigando, pero no hay nada, ninguna prueba en nada de lo que envía el Departamento del Tesoro de algún vínculo de estas tres instituciones financieras con lavado de dinero o con algún vínculo con la delincuencia organizada”.

Aseguró que su gobierno siempre hablará con la verdad. Por último, aprovechó para destacar que México sigue actuando en contra de malas prácticas o delitos como el lavado de dinero a través de iniciativas como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal.

Aunque no habló del otorgamiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para acceder a datos personales de los ciudadanos, sólo indicó que tanto esta dependencia como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizarán lo necesario para mantener bien el sistema financiero mexicano que calificó de muy fuerte.

