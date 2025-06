¿Quién es Ivet Playà, la mujer que acusa a Alejandro Sanz de haberla “utilizado” y “humillado”?

Ivet Playà, una joven de 26 años, ha acusado al cantante Alejandro Sanz de supuesta manipulación emocional y otras conductas que, según ella, traspasaron los límites de lo moral y lo humano.

Fue a través de un video compartido en redes sociales que Playà relató su historia con el artista español de 56 años, señalando que todo comenzó en 2015, cuando ella tenía 18 y él 49. “Era su fan y él me siguió en redes sociales. Yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso, me mandara mensajes, me comentara fotos o incluso publicara cosas mías”, contó.

Poco después, motivada por esa cercanía, Ivet comenzó a seguir al artista por toda España durante su gira. “Con 19 años me puse a trabajar de dependienta para recorrer el país. Me hice 10 conciertos en un mes y medio y él lo sabía. Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión”, dijo.

A los 22 años, la mujer se mudó a Madrid para trabajar directamente con Alejandro Sanz, tras ser contratada por el propio cantante. Sin embargo, aseguró que con el tiempo descubrió que espiaban sus conversaciones privadas. Durante su testimonio, la joven expresó que “sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba y considero moral e incluso humano”.

En su cuenta de Instagram dijo:

Quiero enfatizar que todas mis declaraciones se refieren a actitudes moral y humanamente inaceptables, evitando así interpretaciones erróneas que puedan desvirtuar mi verdad, o desviar el foco hacia otro tipo de hechos que no han ocurrido. En ningún caso culpabilizo a Alejandro Sanz de ninguna conducta delictiva. — Ivet Playà

Finalizó diciendo:

Y para terminar: no es el qué. Es el cómo. Han pasado tantas cosas que necesito tiempo para explicarlas con todo tipo de detalles y pruebas. Os lo merecéis, y mi historia también. Gracias. — Ivet Playà

Hasta el momento, Alejandro Sanz no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de la joven.