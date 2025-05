Así quedó el Lineup para el Tecate Comuna 2025; Zoé, Foster the People y otros artistas llegarán al Foro Cholula

La escena musical en Puebla tiene ya tiene en la mira a el Tecate Comuna 2025, que regresa con un cartel bastante amplio, diverso y con nombres que, por trayectoria o popularidad, parece un lleno en el foro Cholula.

Julieta Venegas, Zoé y Molotov encabezan una edición que atraviesa generaciones y géneros, pero no son los únicos… Foster the People, desde California, suma el toque de talla internacional con ese indie pop que, en su momento, se volvió viral con “Pumped Up Kicks”, mientras que Kevin Kaarl, regresa con el estilo que ya todos conocemos.

¿Qué otros artistas habrá en el Tecate Comuna 2025?

La lista no termina ahí. Nombres como Siddhartha, Panteón Rococó y Maldita Vecindad, vuelven con sonidos que han sabido resistir las modas. A ellos se suma Gera MX y Alemán.

También habrá espacio para sonidos internacionales que, aunque de nicho, arrastran una fila de seguidores como Apocalyptica, Mägo de Oz, y los chilenos más legendarios de todos los tiempos: Los Bunkers.

El cartel se completa con propuestas como Khea, Miguel Mateos, Elsa y Elmar, Guitarricadelafuente, Meme del Real, Midnight Generation, Andrés Obregón, Víctimas del Doctor Cerebro, Los Wookies, La Santa Cecilia, Silvestre y la Naranja, La Delio Valdez, Rubytates, Alan Sutton y las Criaturas de la Ansiedad, La Fanfarria del Capitán, Mario Sandoval y Disco Bahía.